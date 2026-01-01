Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Братец Кролик и братец Лис
Киноафиша Братец Кролик и братец Лис

Спектакль Братец Кролик и братец Лис

6+
Режиссер Александр Зубов
Возраст 6+

О спектакле

«Братец Кролик и братец Лис»: веселый вечер в театральном центре «Энергия»

Театральный центр «Энергия» приглашает вас на спектакль «Братец Кролик и братец Лис», где вас ожидают забавные приключения хитрого Братца Кролика и его вечного соперника, коварного Братца Лиса. Несмотря на братское обращение, их отношения полны интриг и увлекательных поворотов. Вас ждет встреча с целым ансамблем необычных героев: от «умника» Братца Черепахи до очаровательной Мисс Белки. Каждый персонаж вносит свою изюминку в эту историю, полную остроумия и смекалки.

Талантливая игра молодых актёров

Спектакль представляют студенты третьего курса специализации «артист музыкального театра» мастерской Александра Евгеньевича Зубова, которые своим мастерством и энергией превращают каждое представление в незабываемое событие.

Фотографии

Братец Кролик и братец Лис Братец Кролик и братец Лис Братец Кролик и братец Лис Братец Кролик и братец Лис Братец Кролик и братец Лис Братец Кролик и братец Лис Братец Кролик и братец Лис
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше