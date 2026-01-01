«Братец Кролик и братец Лис»: веселый вечер в театральном центре «Энергия»

Театральный центр «Энергия» приглашает вас на спектакль «Братец Кролик и братец Лис», где вас ожидают забавные приключения хитрого Братца Кролика и его вечного соперника, коварного Братца Лиса. Несмотря на братское обращение, их отношения полны интриг и увлекательных поворотов. Вас ждет встреча с целым ансамблем необычных героев: от «умника» Братца Черепахи до очаровательной Мисс Белки. Каждый персонаж вносит свою изюминку в эту историю, полную остроумия и смекалки.

Талантливая игра молодых актёров

Спектакль представляют студенты третьего курса специализации «артист музыкального театра» мастерской Александра Евгеньевича Зубова, которые своим мастерством и энергией превращают каждое представление в незабываемое событие.