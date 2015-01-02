Путешествие в сказочный мир братьев Гримм

В старой библиотеке, где обитают знакомые с детства истории, живут братья Гримм. Они посвящают свои дни разговорам о важности сказок, пока их уединённый мир не нарушает появление девушки, ищущей своё счастье.

Путь к счастливому концу

Братья решают помочь незнакомке найти её историю со счастливым концом. Но сказочные герои становятся непредсказуемыми, а девушке предстоит пройти через страницы чужих сказок, чтобы создать свою собственную.

Уникальное театральное зрелище

Зрители отправятся в удивительное путешествие по миру сказок братьев Гримм. Постановка объединяет театр масок и теней, предметный театр и видеомэппинг, приглашая взглянуть на любимые истории по-новому.