Путешествие в мир сказок

В старой библиотеке, среди знакомых с детства историй, живут братья Гримм. Время они проводят в спорах о нужности сказок. Их мир был уединенным и цельным, пока однажды в двери не постучалась девушка, ищущая свою собственную историю со счастливым концом.

Помощь братьев Гримм

Братья соглашаются помочь незнакомке найти счастье. Но, как оказывается, сказочные герои совсем отбились от рук, а девушка, несмотря на свою бедность, так несчастна, что братья начинают любить её.

Сказки, которые оживают

На пути к собственному счастью девушке предстоит пережить немало испытаний на страницах чужих сказок. И только пройдя через все испытания, она решит написать собственную историю — историю со счастливым концом.

Масштабная постановка

Зрителей ждет большое путешествие по миру сказок братьев Гримм, где в роли проводников выступят сами немецкие авторы. Масштабная постановка включает театр масок и теней, предметный театр и видеомэппинг, предлагая по-новому взглянуть на знакомые истории и их героев.