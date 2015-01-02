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Брат Гримм
Киноафиша Брат Гримм

Спектакль Брат Гримм

Постановка
Московский театр кукол 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Путешествие в мир сказок

В старой библиотеке, среди знакомых с детства историй, живут братья Гримм. Время они проводят в спорах о нужности сказок. Их мир был уединенным и цельным, пока однажды в двери не постучалась девушка, ищущая свою собственную историю со счастливым концом.

Помощь братьев Гримм

Братья соглашаются помочь незнакомке найти счастье. Но, как оказывается, сказочные герои совсем отбились от рук, а девушка, несмотря на свою бедность, так несчастна, что братья начинают любить её.

Сказки, которые оживают

На пути к собственному счастью девушке предстоит пережить немало испытаний на страницах чужих сказок. И только пройдя через все испытания, она решит написать собственную историю — историю со счастливым концом.

Масштабная постановка

Зрителей ждет большое путешествие по миру сказок братьев Гримм, где в роли проводников выступят сами немецкие авторы. Масштабная постановка включает театр масок и теней, предметный театр и видеомэппинг, предлагая по-новому взглянуть на знакомые истории и их героев.

Режиссер
Наталья Пахомова
В ролях
Юлия Серова
Иван Болгов
Валерий Петенев
Иван Федосеев
Анна Федосеева

Фотографии

Брат Гримм Брат Гримм Брат Гримм Брат Гримм Брат Гримм
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