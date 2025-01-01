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Брасс-квинтет
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Брасс-квинтет

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О концерте/спектакле

Программа Мусоргский. «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» Бах И. С.. Хорал «Jesus bleibet meine Freude» из Кантаты № 147 Старинный марш. «Гренадер» Рахманинов. Итальянская полька Чайковский. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» Шостакович. Вальс № 2 из Сюиты для эстрадного оркестра Уильямс. Музыка из кинофильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» Пятерка медных духовых инструментов будет удивлять витиеватой формой и глубоким звуком. Увидим, как находят общий язык самые блестящие представители оркестра. Участники Вартик Михаил (труба) Плюснин Иван (труба) Шумихина Елизавета (валторна) Грунин Данил (тромбон) Абакумов Никита (туба) Попова Анна

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
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