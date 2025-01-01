Брасс-квинтет

Программа Мусоргский. «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» Бах И. С.. Хорал «Jesus bleibet meine Freude» из Кантаты № 147 Старинный марш. «Гренадер» Рахманинов. Итальянская полька Чайковский. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» Шостакович. Вальс № 2 из Сюиты для эстрадного оркестра Уильямс. Музыка из кинофильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» Пятерка медных духовых инструментов будет удивлять витиеватой формой и глубоким звуком. Увидим, как находят общий язык самые блестящие представители оркестра. Участники Вартик Михаил (труба) Плюснин Иван (труба) Шумихина Елизавета (валторна) Грунин Данил (тромбон) Абакумов Никита (туба) Попова Анна