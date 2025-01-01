Концерт в Мариинском театре

Встречайте уникальный брасс-квинтет Мариинского театра, состоящий из талантливых музыкантов, которые готовы погрузить вас в мир классической музыки. Каждый из исполнителей — мастер своего дела, вносящий свой вклад в создание незабываемой музыкальной атмосферы.

Исполнители

Николай Странатковский – труба

– труба Семен Саломатников – труба

– труба Федор Романов – тромбон

– тромбон Всеволод Трухачёв – валторна

– валторна Глеб Корчагин – туба

Программа

В программе прозвучат выдающиеся сочинения таких композиторов, как:

Иоганн Себастьян Бах

Георг Фридрих Гендель

Виктор Эвальд

Олег Облов

Игорь Цветков

Не упустите возможность насладиться великолепием музыки в исполнении брасс-квинтета Мариинского театра. Эти произведения создали многовековую музыкальную традицию, которая до сих пор вдохновляет слушателей по всему миру.