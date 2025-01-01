Меню
Брасс-квинтет Мариинского театра
Киноафиша Брасс-квинтет Мариинского театра

Брасс-квинтет Мариинского театра

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Мариинском театре

Встречайте уникальный брасс-квинтет Мариинского театра, состоящий из талантливых музыкантов, которые готовы погрузить вас в мир классической музыки. Каждый из исполнителей — мастер своего дела, вносящий свой вклад в создание незабываемой музыкальной атмосферы.

Исполнители

  • Николай Странатковский – труба
  • Семен Саломатников – труба
  • Федор Романов – тромбон
  • Всеволод Трухачёв – валторна
  • Глеб Корчагин – туба

Программа

В программе прозвучат выдающиеся сочинения таких композиторов, как:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Георг Фридрих Гендель
  • Виктор Эвальд
  • Олег Облов
  • Игорь Цветков

Не упустите возможность насладиться великолепием музыки в исполнении брасс-квинтета Мариинского театра. Эти произведения создали многовековую музыкальную традицию, которая до сих пор вдохновляет слушателей по всему миру.

Купить билет на концерт Брасс-квинтет Мариинского театра

Октябрь
30 октября четверг
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

