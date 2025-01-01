XVII Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова

С 17 по 25 июня 2023 года в Москве пройдет XVII Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова. В этом году программа Мировой серии включает 13 спектаклей различных жанров, представленных театральными коллективами из 12 стран: Аргентины, Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Колумбии, Ливана, Франции и ЮАР.

Неизведанные грани театра

Фестиваль предлагает зрителям уникальную возможность увидеть:

ожившее в танце великое полотно из Китая;

новое прочтение русской классики в спектаклях из Бразилии и Армении;

исторический эпос в жанре саундрамы из Казахстана;

аутентичное африканское пение и современную хореографию из ЮАР;

острую психологическую драму из Бахрейна;

смелый взгляд на произведения Шекспира из Индии и Аргентины;

философскую марионет-оперу из Ирана;

магические арабские сказки из Ливана.

Спектакль «Брас Кубас» от театральной компании «Армазем»

Особое внимание стоит уделить спектаклю «Брас Кубас» театральной компании «Армазем» из Бразилии. Это смелое и оригинальное прочтение романа классика бразильской литературы Машаду де Ассиса «Посмертные записки Браса Кубаса» (или в других переводах «Записки с того света»).

Авторы превращают сложный психологический реализм книги в захватывающее сценическое действо, в котором главный герой делится историей своей жизни, начиная с момента своей кончины. Сценография, освещение и живая музыка создают незабываемую атмосферу, перенося зрителей в XIX век.

Эта постановка является важной вехой для компании «Армазем», так как она приурочена к 35-летнему юбилею театра. Не упустите шанс увидеть это уникальное представление на фестивале!