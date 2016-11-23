Меню
Бранимир и Александр Корюковец (Аффинаж). Презентация альбома
Билеты от 1800₽
16+
О концерте/спектакле

Бранимир представит новый альбом на сцене «16 Тонн»

23 ноября Бранимир, известный как «отец» современной плацкартной песни, презентует свой новый альбом на легендарной сцене «16 Тонн». В этот вечер его почетным гостем станет Александр Корюковец — баянист группы «Аффинаж», который сотрудничал с различными музыкантами, от «25/17» до Сергея Летова.

Уникальная атмосфера концертов

Концерты Бранимира отличаются особой атмосферой. Они сочетают в себе элементы стендапа и авторской песни. Зрители всегда ощущают себя как дома, благодаря уютной обстановке, которая создает артист. Это больше, чем просто выступление — это настоящий квартирник, где каждый может расслабиться и насладиться музыкой.

Сюрпризы и специальные гости

На концерте ожидаются и другие сюрпризы — имена специальных гостей будут объявлены позже. Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в мир музыки и тепла!

Ноябрь
23 ноября воскресенье
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1800 ₽

