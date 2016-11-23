Бранимир и Александр Корюковец (Аффинаж). Презентация альбома

Бранимир представит новый альбом на сцене «16 Тонн»

23 ноября Бранимир, известный как «отец» современной плацкартной песни, презентует свой новый альбом на легендарной сцене «16 Тонн». В этот вечер его почетным гостем станет Александр Корюковец — баянист группы «Аффинаж», который сотрудничал с различными музыкантами, от «25/17» до Сергея Летова.

Уникальная атмосфера концертов

Концерты Бранимира отличаются особой атмосферой. Они сочетают в себе элементы стендапа и авторской песни. Зрители всегда ощущают себя как дома, благодаря уютной обстановке, которая создает артист. Это больше, чем просто выступление — это настоящий квартирник, где каждый может расслабиться и насладиться музыкой.

Сюрпризы и специальные гости

На концерте ожидаются и другие сюрпризы — имена специальных гостей будут объявлены позже. Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в мир музыки и тепла!