Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Брамс. Бетховен

6+
О концерте

Музыкальное путешествие с Павлом Милюковым и Симфоническим оркестром Мариинского театра

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, который состоится в Мариинском театре. В этот раз зрители смогут насладиться выдающимися произведениями великих композиторов.

Исполнители

  • Солист: Павел Милюков (скрипка)
  • Дирижер: Антон Гаккель
  • Симфонический оркестр Мариинского театра

Программа вечера

В программе концерта прозвучат:

  • Иоганнес Брамс: Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 77
  • Людвиг ван Бетховен: Симфония № 5 до минор, соч. 67

Интересные факты

Концерт Брамса был написан в 1878 году и стал одним из самых популярных произведений для скрипки. Симфония Бетховена, известная как «Судьба», была написана в 1808 году и считается одним из величайших произведений классической музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже.

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
20 апреля понедельник
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1800 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше