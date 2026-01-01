Брамс. Бетховен

Музыкальное путешествие с Павлом Милюковым и Симфоническим оркестром Мариинского театра

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, который состоится в Мариинском театре. В этот раз зрители смогут насладиться выдающимися произведениями великих композиторов.

Исполнители

Дирижер: Антон Гаккель

Антон Гаккель Симфонический оркестр Мариинского театра

Программа вечера

В программе концерта прозвучат:

Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 77 Людвиг ван Бетховен: Симфония № 5 до минор, соч. 67

Интересные факты

Концерт Брамса был написан в 1878 году и стал одним из самых популярных произведений для скрипки. Симфония Бетховена, известная как «Судьба», была написана в 1808 году и считается одним из величайших произведений классической музыки.

