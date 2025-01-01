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Брамс, Бетховен, Дворжак
Киноафиша Брамс, Бетховен, Дворжак

Брамс, Бетховен, Дворжак

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с классикой: Брамс, Бетховен и Дворжак

Приглашаем вас на удивительный концерт, где талантливый баритон Владимир Целебровский и виртуоз пианист Овик Григорян представят произведения великих композиторов. В программе — шедевры Иоганнеса Брамса, Людвига ван Бетховена и Антонина Дворжака.

Программа концерта

  • Иоганнес Брамс — «4 строгих песнопения» на тексты из Библии, Op.121 (1896)
  • Людвиг ван Бетховен — Соната для фортепиано №30 ми мажор, Op. 109 (1820)
  • Антонин Дворжак — «Библейские песни», 10 песен для голоса и фортепиано, Op. 99 (1894)

Интересные факты

Брамс создал «4 строгих песнопения» в поздний период своей жизни, и они отражают его глубокие религиозные чувства. Соната Бетховена, написанная в последние годы его творчества, считается одной из самых выразительных. А «Библейские песни» Дворжака вдохновлены народным музыкальным наследием и подчеркивают его любовь к родной культуре.

Когда и где

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Приходите, чтобы погрузиться в мир музыки и насладиться великолепными произведениями, которые оставили глубокий след в истории классической музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 24 октября
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