Брамс, Бетховен, Дворжак

Музыкальный вечер с классикой: Брамс, Бетховен и Дворжак

Приглашаем вас на удивительный концерт, где талантливый баритон Владимир Целебровский и виртуоз пианист Овик Григорян представят произведения великих композиторов. В программе — шедевры Иоганнеса Брамса, Людвига ван Бетховена и Антонина Дворжака.

Программа концерта

Иоганнес Брамс — «4 строгих песнопения» на тексты из Библии, Op.121 (1896)

— «4 строгих песнопения» на тексты из Библии, Op.121 (1896) Людвиг ван Бетховен — Соната для фортепиано №30 ми мажор, Op. 109 (1820)

— Соната для фортепиано №30 ми мажор, Op. 109 (1820) Антонин Дворжак — «Библейские песни», 10 песен для голоса и фортепиано, Op. 99 (1894)

Интересные факты

Брамс создал «4 строгих песнопения» в поздний период своей жизни, и они отражают его глубокие религиозные чувства. Соната Бетховена, написанная в последние годы его творчества, считается одной из самых выразительных. А «Библейские песни» Дворжака вдохновлены народным музыкальным наследием и подчеркивают его любовь к родной культуре.

Когда и где

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