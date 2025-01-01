Брамс, Бетховен, Дворжак

Приглашаем вас на удивительный концерт, где талантливый баритон Владимир Целебровский и виртуоз пианист Овик Григорян представят произведения великих композиторов. В программе — шедевры Иоганнеса Брамса, Людвига ван Бетховена и Антонина Дворжака.
Брамс создал «4 строгих песнопения» в поздний период своей жизни, и они отражают его глубокие религиозные чувства. Соната Бетховена, написанная в последние годы его творчества, считается одной из самых выразительных. А «Библейские песни» Дворжака вдохновлены народным музыкальным наследием и подчеркивают его любовь к родной культуре.
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Приходите, чтобы погрузиться в мир музыки и насладиться великолепными произведениями, которые оставили глубокий след в истории классической музыки.