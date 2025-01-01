Брамс. Бетховен. Барток

Представление квартета имени М. Вайнберга в Пермской филармонии

Приглашаем вас на неповторимый концерт квартета имени М. Вайнберга, где каждый из исполнителей является лауреатом международных конкурсов и обладателем уникального музыкального опыта.

Исполнители

Ксения Гамарис (1-я скрипка) — участница мировых музыкальных фестивалей.

Анна Янчишина (2-я скрипка) — лауреат международных конкурсов и доцент.

Петр Каретников (виолончель) — лауреат международных конкурсов.

Иван Агафонов (альт) — лауреат международных конкурсов.

Музыкальная программа

В программе концерта звучат произведения классических мастеров и современных композиторов. Каждый номер обещает быть ярким и запоминающимся, а виртуозные исполнения заставят зрителей снова и снова возвращаться к любимой музыке.

Интересные факты

Квартет имени М. Вайнберга известен своим мастерством и глубиной исполнения. Они регулярно выступают на международных фестивалях, где получают признание не только критиков, но и широкой аудитории. Не упустите возможность насладиться живым звучанием квартета.

Приходите и откройте для себя магию камерной музыки!