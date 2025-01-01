Спектакль Брак по-итальянски

Мюзикл по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано»

Спектакль основан на знаменитой пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано». Это произведение, которое уже много лет покоряет театральные сцены мира, стало классикой жанра. В версии спектакля зрители вновь встретят героя, которого сыграли такие легенды кино, как Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

Доменико и Филумена вместе уже 20 лет. Однако несмотря на долгие годы отношений, Доменико не спешит делать предложение своей возлюбленной. Тогда Филумена решает предпринять отчаянный шаг, чтобы наконец стать его женой. Эта трогательная и эмоциональная история любви по-прежнему затрагивает сердца зрителей по всему миру, несмотря на то, что была написана 70 лет назад.

Сценография и атмосфера

Декорации знаменитого художника Игоря Нежного и костюмы Татьяны Тулубьевой помогут зрителям погрузиться в атмосферу Неаполя середины XX века — города контрастов, где сосуществуют богатые и бедные. На сцене воссоздается типичный неаполитанский квартал, полный жизни, с яркими деталями: шумными соседями, чистильщиком обуви и ретромобилем 1939 года выпуска. Вся сцена оживает, благодаря экрану, который создает эффект полного погружения, как будто зрители становятся частью этого времени и места.

Режиссура и музыка

Жанна Жердер, режиссер спектакля, использует неожиданные режиссерские ходы, чтобы усилить драматическое напряжение и создать эмоциональный отклик у зрителей. Музыка Гельсят Шайдуловой наполняет спектакль энергией и заставляет сердца зрителей биться быстрее. Хореография Игоря Маклова органично вписывается в сценические события и дополняет общую атмосферу.

Выступления артистов

Мастера сцены, артисты разных поколений, продемонстрируют мастерство в исполнении персонажей, которые живут в своем неповторимом мире, полном страсти, любви и ожиданий.