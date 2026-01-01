Спектакль Брак по-итальянски

Премьера комедии «Брак по-итальянски» в Театре РОСТА

Театр РОСТА в Царицыно рад представить премьеры сезона - комедию «Брак по-итальянски» по пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Эта яркая история о любви и жизни уже завоевала сердца зрителей благодаря легендарному фильму с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни.

Сюжет

В центре повествования - Филумена, женщина, которая преодолела годы ожидания и борьбы, но сохранила веру в любовь и желание быть счастливой. В своем стремлении к счастью она решает изменить правила игры, что и становится основой этого драматического и одновременно комедийного сюжета.

Звезды сцены

На сцене вас ждет звёздный дуэт: блистательная Нонна Гришаева исполняет роль Филумены, а харизматичный Дмитрий Фрид становится Доменико Сориано. Их работа – это не только неожиданные повороты сюжета, но и искрометы диалоги, страсть, ирония и глубокий драматизм. На сцене разворачивается напряжённый поединок двух сильных личностей, в котором за внешними колкостями судьбы скрываются эмоции и несбывшиеся надежды.

Состав исполнителей

Филумена Мартурано – Нонна Гришаева

– Дмитрий Фрид Альфредо Аморозо – Александр Нестеров-Лейдерман / Дмитрий Бунин

– Элеонора Трофимова / Ангелина Болбас Диана – Раиса Гришина

– Сергей Друзяк / Илья Ильиных Риккардо – Владислав Калашников

– Семен Газиев / Алексей Галкин Падре – Ильдус Хасанов

– Дмитрий Сидоренко / Дмитрий Чукин Терезина (портниха) – Дарья Позднякова

– Екатерина Короткова / Софья Тимченко Лючия (служанка) – Александра Леднева

Приходите насладиться этой увлекательной историей о чувствах, которые сильнее времени, и о выборах, меняющих жизнь.