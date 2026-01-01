Спектакль Брак по-итальянски

Театр РОСТА в Царицыно рад представить премьеры сезона - комедию «Брак по-итальянски» по пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Эта яркая история о любви и жизни уже завоевала сердца зрителей благодаря легендарному фильму с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни.
В центре повествования - Филумена, женщина, которая преодолела годы ожидания и борьбы, но сохранила веру в любовь и желание быть счастливой. В своем стремлении к счастью она решает изменить правила игры, что и становится основой этого драматического и одновременно комедийного сюжета.
На сцене вас ждет звёздный дуэт: блистательная Нонна Гришаева исполняет роль Филумены, а харизматичный Дмитрий Фрид становится Доменико Сориано. Их работа – это не только неожиданные повороты сюжета, но и искрометы диалоги, страсть, ирония и глубокий драматизм. На сцене разворачивается напряжённый поединок двух сильных личностей, в котором за внешними колкостями судьбы скрываются эмоции и несбывшиеся надежды.
Приходите насладиться этой увлекательной историей о чувствах, которые сильнее времени, и о выборах, меняющих жизнь.