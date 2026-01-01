Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Брак по-итальянски
Билеты от 0₽
Киноафиша Брак по-итальянски

Спектакль Брак по-итальянски

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Премьера комедии «Брак по-итальянски» в Театре РОСТА

Театр РОСТА в Царицыно рад представить премьеры сезона - комедию «Брак по-итальянски» по пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Эта яркая история о любви и жизни уже завоевала сердца зрителей благодаря легендарному фильму с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни.

Сюжет

В центре повествования - Филумена, женщина, которая преодолела годы ожидания и борьбы, но сохранила веру в любовь и желание быть счастливой. В своем стремлении к счастью она решает изменить правила игры, что и становится основой этого драматического и одновременно комедийного сюжета.

Звезды сцены

На сцене вас ждет звёздный дуэт: блистательная Нонна Гришаева исполняет роль Филумены, а харизматичный Дмитрий Фрид становится Доменико Сориано. Их работа – это не только неожиданные повороты сюжета, но и искрометы диалоги, страсть, ирония и глубокий драматизм. На сцене разворачивается напряжённый поединок двух сильных личностей, в котором за внешними колкостями судьбы скрываются эмоции и несбывшиеся надежды.

Состав исполнителей

  • Филумена Мартурано – Нонна Гришаева
  • Доменико Сориано – Дмитрий Фрид
  • Альфредо Аморозо – Александр Нестеров-Лейдерман / Дмитрий Бунин
  • Розалия Солимене – Элеонора Трофимова / Ангелина Болбас
  • Диана – Раиса Гришина
  • Микеле – Сергей Друзяк / Илья Ильиных
  • Риккардо – Владислав Калашников
  • Умберто – Семен Газиев / Алексей Галкин
  • Падре – Ильдус Хасанов
  • Ночелла (адвокат) – Дмитрий Сидоренко / Дмитрий Чукин
  • Терезина (портниха) – Дарья Позднякова
  • Мария (служанка) – Екатерина Короткова / Софья Тимченко
  • Лючия (служанка) – Александра Леднева

Приходите насладиться этой увлекательной историей о чувствах, которые сильнее времени, и о выборах, меняющих жизнь.

В ролях
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Дмитрий Фрид
Дмитрий Фрид

Купить билет на спектакль Брак по-итальянски

Помощь с билетами
Июнь
15 июня понедельник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2

В ближайшие дни

Читаем вместе
6+
Читки пьес Иммерсивный

Читаем вместе

6 июня в 15:00 МОСТ. Новая сцена
от 700 ₽
Чемодан
12+
Драма Комедия Музыка

Чемодан

7 июня в 19:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 1500 ₽
Чтецкие на Чистых
12+
Творческий вечер Читки пьес

Чтецкие на Чистых

8 июня в 19:00 Театр «На Чистых»
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше