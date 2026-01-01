Спектакль Брак по-итальянски

Гости на сцене театра Вахтангова: «Брак по-итальянски» с Нонной Гришаевой

К юбилею Заслуженной артистки России Нонны Гришаевой Театр РОСТА представляет яркую премьеру сезона — комедию «Брак по-итальянски» по пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Эта пьеса обрела мировую известность после выхода на экраны легендарного фильма с неподражаемыми Софи Лорен и Марчелло Мастрояни.

Сюжет и герои

«Брак по-итальянски» — это больше чем обычная история семьи. Это трогательный рассказ о женщине, которая прошла через годы ожидания и борьбы, но не утратила веру в любовь и право на счастье. Однажды она решает изменить правила игры!

На сцене развернётся напряжённый поединок двух сильных личностей, где под кольцом колкостей судьбы скрываются годы любви и несбывшихся надежд. Искромётные диалоги, страсть, ирония и глубокий драматизм в исполнении Нонны Гришаевой и Дмитрия Фрида создадут незабываемую атмосферу.

Состав исполнителей

Филумена Мартурано: Нонна Гришаева

Доменико Сориано: Дмитрий Фрид

Альфредо Аморозо: Александр Нестеров-Лейдерман / Дмитрий Бунин

Розалия Солимене: Элеонора Трофимова / Ангелина Болбас

Диана: Раиса Гришина

Микеле: Сергей Друзяк / Илья Ильиных

Риккардо: Владислав Калашников

Умберто: Семен Газиев / Алексей Галкин

Падре: Ильдус Хасанов

Ночелла (адвокат): Дмитрий Сидоренко / Дмитрий Чукин

Терезина (портниха): Дарья Позднякова

Мария (служанка): Екатерина Короткова / Софья Тимченко

Лючия (служанка): Александра Леднева

Постановочная команда