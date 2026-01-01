Оповещения от Киноафиши
Брак по-итальянски
Билеты от 1500₽
Киноафиша Брак по-итальянски

Спектакль Брак по-итальянски

Постановка
Театр РОСТА 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Гости на сцене театра Вахтангова: «Брак по-итальянски» с Нонной Гришаевой

К юбилею Заслуженной артистки России Нонны Гришаевой Театр РОСТА представляет яркую премьеру сезона — комедию «Брак по-итальянски» по пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Эта пьеса обрела мировую известность после выхода на экраны легендарного фильма с неподражаемыми Софи Лорен и Марчелло Мастрояни.

Сюжет и герои

«Брак по-итальянски» — это больше чем обычная история семьи. Это трогательный рассказ о женщине, которая прошла через годы ожидания и борьбы, но не утратила веру в любовь и право на счастье. Однажды она решает изменить правила игры!

На сцене развернётся напряжённый поединок двух сильных личностей, где под кольцом колкостей судьбы скрываются годы любви и несбывшихся надежд. Искромётные диалоги, страсть, ирония и глубокий драматизм в исполнении Нонны Гришаевой и Дмитрия Фрида создадут незабываемую атмосферу.

Состав исполнителей

  • Филумена Мартурано: Нонна Гришаева
  • Доменико Сориано: Дмитрий Фрид
  • Альфредо Аморозо: Александр Нестеров-Лейдерман / Дмитрий Бунин
  • Розалия Солимене: Элеонора Трофимова / Ангелина Болбас
  • Диана: Раиса Гришина
  • Микеле: Сергей Друзяк / Илья Ильиных
  • Риккардо: Владислав Калашников
  • Умберто: Семен Газиев / Алексей Галкин
  • Падре: Ильдус Хасанов
  • Ночелла (адвокат): Дмитрий Сидоренко / Дмитрий Чукин
  • Терезина (портниха): Дарья Позднякова
  • Мария (служанка): Екатерина Короткова / Софья Тимченко
  • Лючия (служанка): Александра Леднева

Постановочная команда

  • Художник-сценограф: Акинф Белов
  • Художник по костюмам: Наталья Спасская
  • Художник по свету: Елена Прохорова
  • Хореограф: Валерий Архипов
Режиссер
Ирина Пахомова
В ролях
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Дмитрий Фрид
Дмитрий Фрид

Купить билет на спектакль Брак по-итальянски

Помощь с билетами
Апрель
Май
Июнь
16 апреля четверг
19:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1500 ₽
19 мая вторник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1500 ₽
15 июня понедельник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1500 ₽

