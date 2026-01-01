Спектакль Брак по-итальянски

К юбилею Заслуженной артистки России Нонны Гришаевой Театр РОСТА представляет яркую премьеру сезона — комедию «Брак по-итальянски» по пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Эта пьеса обрела мировую известность после выхода на экраны легендарного фильма с неподражаемыми Софи Лорен и Марчелло Мастрояни.
«Брак по-итальянски» — это больше чем обычная история семьи. Это трогательный рассказ о женщине, которая прошла через годы ожидания и борьбы, но не утратила веру в любовь и право на счастье. Однажды она решает изменить правила игры!
На сцене развернётся напряжённый поединок двух сильных личностей, где под кольцом колкостей судьбы скрываются годы любви и несбывшихся надежд. Искромётные диалоги, страсть, ирония и глубокий драматизм в исполнении Нонны Гришаевой и Дмитрия Фрида создадут незабываемую атмосферу.