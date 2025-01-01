Меню
Брачный анархист. Стендап-концерт Бориса Зелигера
12+
Возраст 12+

О концерте

Стендап-концерт Бориса Зелигера в Доме Еврейской культуры ЕСОД

В Доме Еврейской культуры ЕСОД пройдет стендап-концерт талантливого комика Бориса Зелигера. Он известен своим участием в шоу «Токсики» Ильи Соболева и полуфиналом «Открытого микрофона» на ТНТ. Борис неоднократно удивлял зрителей своим уникальным стилем и остроумием.

Темы новой программы

В своей новой программе Зелигер на время поднимает такие важные темы, как семья. Он придает каждой теме интеллектуальный оттенок, сочетая еврейскую мудрость с современным взгляду на жизнь. Это делает его выступления насыщенными и многогранными.

Кому понравится концерт?

Концерт будет особенно интересен тем, кто ценит тонкий юмор и глубокие размышления о семейных отношениях. Приготовьтесь к умным шуткам и неожиданным инсайтам, которые заставят задуматься.

Не упустите возможность увидеть выступление Бориса Зелигера в непосредственной близости — этот стендап-концерт обещает стать незабываемым событием в культурной жизни города!

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Дом еврейской культуры ЕСОД Санкт-Петербург, Б.Разночинная, 25а
от 900 ₽

