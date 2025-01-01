Премьера спектакля о Борисе Рыжем

Спектакль «Б. Р.», посвященный Борису Рыжему, «последнему поэту XX века», готовится к своей премьере. В этом проекте участвуют известные артисты, среди которых актер МХТ им. А. П. Чехова Алексей Кирсанов, премьеры Большого театра Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Денис Савин, танцовщик и хореограф Максим Петров, исполнитель Всеволод Дорохов, а также музыканты euphoria orchestra и многие другие.

Место действия и концепция

Зрители окажутся в камерном пространстве, напоминающем крышу многоэтажного дома. Это место создает атмосферу, в которой 25 лет назад прогулки над городом были привычной медитацией для современников поэта. Голос Рыжего, записанный при жизни, станет основой повествования, а каждый артист привнесет свою интерпретацию поэзии через танец, слово и музыку.

Новый взгляд на поэзию

Режиссер спектакля Даниил Романов отмечает: «Главная особенность спектакля “Б. Р.” – это совмещение современной поэзии, хореографии и музыки. Через такую сложносочиненную форму мы предлагаем зрителям узнать о быстрой и яркой жизни человека, который мог бы сейчас жить среди нас и которого можно назвать героем нашего времени».

Личность Бориса Рыжего

Борис Рыжий, проживший всего 26 лет, стал одним из символов перестройки. Евгений Рейн называл его «самым талантливым поэтом своего поколения», а премию «Антибукер» Рыжему вручал известный поэт Евгений Евтушенко. О жизни и творчестве Рыжего сняты документальные фильмы как в России, так и за рубежом, а его стихи продолжают вдохновлять современных музыкантов.

Команда спектакля

Автор идеи спектакля – артистка балета Вера Борисенкова, сценографом выступила Елизавета Минаева, а продюсером проекта стала Наталья Кузнецова. Спектакль представляет компания Art Seasons.