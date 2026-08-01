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БПМ фест
Киноафиша БПМ фест

БПМ фест

16+
Возраст 16+

О концерте

Фестиваль современного рэпа на юге

Самый громкий фестиваль современной рэп-сцены вновь выходит на сцену! Событие привлекает внимание не только поклонников жанра, но и всех любителей качественной музыки. Участие в фестивале примут более 10 артистов, и, конечно, не обойдётся без секретных гостей!

Звезды на одной сцене

Фестиваль обещает удивить зрителей разнообразием исполнителей. Участники уже успели зарекомендовать себя на музыкальной арене, а каждый из них готов представить уникальную программу. Подготовьтесь к эффектным выступлениям и незабываемым моментам!

Не упустите шанс

Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей рэп-культуры. Впереди яркие эмоции, зажигательные ритмы и возможность увидеть своих любимых артистов вживую. Не пропустите шанс стать частью этого грандиозного музыкального события!

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В других городах
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