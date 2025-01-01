Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Б.Пинхасович, аб-т №3

Б.Пинхасович, аб-т №3

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 апреля
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Новый год в испанском стиле. Гитара при свечах
6+
Классическая музыка
Новый год в испанском стиле. Гитара при свечах
7 августа в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
24 сентября в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Классическая музыка Неоклассика
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
5 декабря в 21:00 Планетарий 1
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше