Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Божьи одуванчики (г. Ульяновск)
Киноафиша Божьи одуванчики (г. Ульяновск)

Спектакль Божьи одуванчики (г. Ульяновск)

16+
Возраст 16+

О спектакле

Светлая история о чувствах и случайностях

Чувства в стиле ретро, приправленные иронией и комическими пересечениям, становятся основой этой удивительной и пронзительной истории о жизни. Спектакль рассказывает о быстротечности времени, одиночестве и, в конечном счете, обретенном счастье.

Главные героини — две одинокие немолодые женщины. Анастасия Михайловна, бывшая актриса, старается устроить личную жизнь своей младшей сестры Мальвины, которая все жизнь была рядом с ней. В этот момент, поджидая своего потенциального жениха из агентства, в их дом врывается сантехник, пришедший починить прохудившийся кран. В суматохе его принимают за ожидаемого жениха.

Но на этом перипетии не заканчиваются: появляется еще один «псевдо-жених», который, не подозревая о своих ошибках, думает, что ухаживает за Анастасией Михайловной, в то время как на самом деле его внимание нужно уделять именно ее сестре.

Отношения двух пар развиваются так стремительно, что вскоре настоящий жених оказывается лишним. Однако, вопреки суровым реалиям, именно светлый финал этой истории оставляет приятное послевкусие.

Исполнители
Морозов С

Купить билет на спектакль Божьи одуванчики (г. Ульяновск)

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
18 июня четверг
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 800 ₽

Фотографии

Божьи одуванчики (г. Ульяновск)

В ближайшие дни

Барышня-крестьянка (г. Вольск)
12+

Барышня-крестьянка (г. Вольск)

9 июня в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
Билеты
Тебя ждут
12+
Драма

Тебя ждут

11 июня в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 500 ₽
Царевна лягушка
0+
Кукольный Детский

Царевна лягушка

20 июня в 12:00 Башкирский государственный театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше