Спектакль Божьи одуванчики (г. Ульяновск)

Светлая история о чувствах и случайностях

Чувства в стиле ретро, приправленные иронией и комическими пересечениям, становятся основой этой удивительной и пронзительной истории о жизни. Спектакль рассказывает о быстротечности времени, одиночестве и, в конечном счете, обретенном счастье.

Главные героини — две одинокие немолодые женщины. Анастасия Михайловна, бывшая актриса, старается устроить личную жизнь своей младшей сестры Мальвины, которая все жизнь была рядом с ней. В этот момент, поджидая своего потенциального жениха из агентства, в их дом врывается сантехник, пришедший починить прохудившийся кран. В суматохе его принимают за ожидаемого жениха.

Но на этом перипетии не заканчиваются: появляется еще один «псевдо-жених», который, не подозревая о своих ошибках, думает, что ухаживает за Анастасией Михайловной, в то время как на самом деле его внимание нужно уделять именно ее сестре.

Отношения двух пар развиваются так стремительно, что вскоре настоящий жених оказывается лишним. Однако, вопреки суровым реалиям, именно светлый финал этой истории оставляет приятное послевкусие.