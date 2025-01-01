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Божьи коровки возвращаются на землю
Билеты от 900₽
Киноафиша Божьи коровки возвращаются на землю

Спектакль Божьи коровки возвращаются на землю

Постановка
ГИТИС-театр 18+
Продолжительность 1 час 25 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Спектакль о границе между жизнью и смертью

Действие спектакля разворачивается на окраине города, в доме, расположенном у самого кладбища. Место обитания героев они сами называют «Живые и мертвые», с иронией отражая ту грань, на которой они живут. Их мир — это нищета, безысходность и постоянная борьба за свет в душах.

В поисках света и надежды

Несмотря на суровые условия жизни, герои продолжают искать ответы на главные вопросы:

  • Как сохранить человечность на дне существования?
  • Где проходит грань между настоящей жизнью и духовной смертью?
  • Что значит быть по-настоящему «живым»?

Главная тема спектакля

«Божьи коровки возвращаются на землю» — это история о надежде, силе духа и попытке найти свет даже там, где кажется, его давно нет. Спектакль заставляет зрителей переосмыслить понятия жизни и смерти, понять, что истинная жизнь — это не только физическое существование, но и состояние души.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽

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