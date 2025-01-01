Спектакль Божьи коровки возвращаются на землю

Действие спектакля разворачивается на окраине города, в доме, расположенном у самого кладбища. Место обитания героев они сами называют «Живые и мертвые», с иронией отражая ту грань, на которой они живут. Их мир — это нищета, безысходность и постоянная борьба за свет в душах.
Несмотря на суровые условия жизни, герои продолжают искать ответы на главные вопросы:
«Божьи коровки возвращаются на землю» — это история о надежде, силе духа и попытке найти свет даже там, где кажется, его давно нет. Спектакль заставляет зрителей переосмыслить понятия жизни и смерти, понять, что истинная жизнь — это не только физическое существование, но и состояние души.