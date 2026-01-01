Оповещения от Киноафиши
Нижегородский театр кукол 12+
Возраст 12+

Божественная комедия: уникальный спектакль о жизни и смерти

«Божественная комедия» — это спектакль, который рассказывает о жизни и смерти и предлагает зрителям задуматься над вечными вопросами. Автор пьесы, Дмитрий А. Ф. Лосев, известен своей работой над «Мастером и Маргаритой», и в этом уникальном представлении смешиваются жанры комедии и драмы, создавая необычную атмосферу.

Спектакль насыщен разнообразными элементами, такими как музыка, танец и акробатика, что делает его особенным и привлекательным для любителей театра и комедии. Его остроумие и оригинальность решения привлекают зрителей, вызывая живой интерес своей современностью и актуальностью.

Содержимое спектакля

Отправляясь в рассказ о сотворении мира, грехопадении и взаимоотношениях ангелов и людей, постановка предлагает взглянуть на эти важные темы с иронией и легкостью. Куклы, словно живые, ведут свой танец, рассказывая о том, как человек проходит сложный путь познания и самосовершенствования. Каждый зритель может стать соучастником этой небесной пьесы.

Спектакль поднимает важные вопросы, но делает это игриво и с юмором, позволяя зрителям насладиться искренними эмоциями и аллегориями. «Божественная комедия» — это событие, которое стоит увидеть, чтобы ощутить дыхание великой истории, рассказанной с теплотой и иронией.

Создатели спектакля

  • Режиссёр-постановщик — Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза писателей СССР Юрий Елисеев.
  • Художники — заслуженные работники культуры РФ Ирина Кострина и Александра Колесникова.
  • Композитор — Илья Розенштейн.
  • Режиссёр-постановщик восстановленного спектакля — Заслуженный артист России Александр Антоненко.

Обратите внимание! На каждого зрителя, независимо от возраста, необходим билет. Перед посещением театра ознакомьтесь с правилами его посещения.

