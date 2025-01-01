Поэма Данте Алигьери, часто называемая «Божественной комедией», считается одним из величайших произведений средневековой литературы. В Мастерской Фоменко этот шедевр представлен как масштабная, титаническая и великая театральная работа, которая захватывает зрителей и переносит их в мир средневековых мистерий. На сцене Старой сцены, где границы между актёрами и зрителями становятся условными, происходящее воспринимается как живое, а участники оказываются в самом центре разыгрываемой истории.
Возвращение в средневековые мистерии
Спектакль погружает зрителей в атмосферу древних средневековых мистерий, когда библейские сюжеты и важнейшие вопросы человеческого бытия разыгрывались на сценах, словно происходящее в реальном времени. Здесь, на грани Добра и Зла, Греха и Раскаяния, раскрываются темы, которые актуальны и для нашего времени. Это не просто пьеса, это совместный поиск истины, в котором участвуют как актёры, так и зрители.
Состав и роли в спектакле
В составе спектакля могут быть изменения, но основную роль в исполнении ключевых персонажей играют опытные и талантливые актёры. Вот полный состав спектакля:
1 акт: Путешествие по аду
2 акт: Путь через Чистилище
Музыкальное сопровождение
Кроме актёров, важную роль в создании атмосферы спектакля играют музыканты, чьи композиции подчеркивают всю глубину и трагизм произведения. В составе музыкального ансамбля участвуют: