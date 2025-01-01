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Божественная комедия. Вариации
Киноафиша Божественная комедия. Вариации

Спектакль Божественная комедия. Вариации

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Величие поэмы Данте Алигьери на сцене

Поэма Данте Алигьери, часто называемая «Божественной комедией», считается одним из величайших произведений средневековой литературы. В Мастерской Фоменко этот шедевр представлен как масштабная, титаническая и великая театральная работа, которая захватывает зрителей и переносит их в мир средневековых мистерий. На сцене Старой сцены, где границы между актёрами и зрителями становятся условными, происходящее воспринимается как живое, а участники оказываются в самом центре разыгрываемой истории.

Возвращение в средневековые мистерии

Спектакль погружает зрителей в атмосферу древних средневековых мистерий, когда библейские сюжеты и важнейшие вопросы человеческого бытия разыгрывались на сценах, словно происходящее в реальном времени. Здесь, на грани Добра и Зла, Греха и Раскаяния, раскрываются темы, которые актуальны и для нашего времени. Это не просто пьеса, это совместный поиск истины, в котором участвуют как актёры, так и зрители.

Состав и роли в спектакле

В составе спектакля могут быть изменения, но основную роль в исполнении ключевых персонажей играют опытные и талантливые актёры. Вот полный состав спектакля:

  • Данте — Юрий Титов
  • Беатриче — Александра Титова
  • Вергилий — Николай Орловский

1 акт: Путешествие по аду

  • Харон — Елена Ворончихина
  • Лимб — Михаил Крылов
  • Виталий Метлин — Сладострастники
  • Елизавета Бойко, Ольга Будер — Сладострастники
  • Мария Геращенко — Сладострастники
  • Вениамин Краснянский — Сладострастники
  • Чревоугодник Чакко — Михаил Крылов
  • Гневные — Виталий Метлин, Александра Титова, Борис Яновский
  • Самоубийцы — Елизавета Бойко, Мария Геращенко, Александра Кесельман
  • Бесы — Михаил Крылов, Елена Ворончихина, Владислав Ташбулатов
  • Взяточник Джамполо — Борис Яновский
  • Вор Ванни Фуччи — Виталий Метлин
  • Гадалка — Елизавета Бойко

2 акт: Путь через Чистилище

  • Страж Чистилища — Елена Ворончихина
  • Юродивый — Владислав Ташбулатов
  • Осуждённая — Александра Кесельман
  • Манфред, король Сицилии — Виталий Метлин
  • Белаква — Михаил Крылов
  • Прорицательница — Елизавета Бойко
  • Души в Чистилище — Ольга Будер, Мария Геращенко, Борис Яновский
  • Дети — Надежда Цвигун, Серафим Титов

Музыкальное сопровождение

Кроме актёров, важную роль в создании атмосферы спектакля играют музыканты, чьи композиции подчеркивают всю глубину и трагизм произведения. В составе музыкального ансамбля участвуют:

  • Ева Бреннер
  • Степан Владимиров
  • Светлана Жемчужина
  • Мария Захаркина
  • Илья Исаков
  • Дмитрий Карев
  • Павел Корчагин
  • Александр Макарцев
  • Александр Малюгов
  • Евгений Рогозинский
  • Антон Сергеев
  • Мария Тихонова
Режиссер
Юрий Титов
В ролях
Влад Ташбулатов
Юрий Титов
Александра Титова
Николай Орловский

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