Величие поэмы Данте Алигьери на сцене

Поэма Данте Алигьери, часто называемая «Божественной комедией», считается одним из величайших произведений средневековой литературы. В Мастерской Фоменко этот шедевр представлен как масштабная, титаническая и великая театральная работа, которая захватывает зрителей и переносит их в мир средневековых мистерий. На сцене Старой сцены, где границы между актёрами и зрителями становятся условными, происходящее воспринимается как живое, а участники оказываются в самом центре разыгрываемой истории.

Возвращение в средневековые мистерии

Спектакль погружает зрителей в атмосферу древних средневековых мистерий, когда библейские сюжеты и важнейшие вопросы человеческого бытия разыгрывались на сценах, словно происходящее в реальном времени. Здесь, на грани Добра и Зла, Греха и Раскаяния, раскрываются темы, которые актуальны и для нашего времени. Это не просто пьеса, это совместный поиск истины, в котором участвуют как актёры, так и зрители.

Состав и роли в спектакле

В составе спектакля могут быть изменения, но основную роль в исполнении ключевых персонажей играют опытные и талантливые актёры. Вот полный состав спектакля:

Данте — Юрий Титов

— Юрий Титов Беатриче — Александра Титова

— Александра Титова Вергилий — Николай Орловский

1 акт: Путешествие по аду

Харон — Елена Ворончихина

— Елена Ворончихина Лимб — Михаил Крылов

— Михаил Крылов Виталий Метлин — Сладострастники

— Сладострастники Елизавета Бойко, Ольга Будер — Сладострастники

— Сладострастники Мария Геращенко — Сладострастники

— Сладострастники Вениамин Краснянский — Сладострастники

— Сладострастники Чревоугодник Чакко — Михаил Крылов

— Михаил Крылов Гневные — Виталий Метлин, Александра Титова, Борис Яновский

— Виталий Метлин, Александра Титова, Борис Яновский Самоубийцы — Елизавета Бойко, Мария Геращенко, Александра Кесельман

— Елизавета Бойко, Мария Геращенко, Александра Кесельман Бесы — Михаил Крылов, Елена Ворончихина, Владислав Ташбулатов

— Михаил Крылов, Елена Ворончихина, Владислав Ташбулатов Взяточник Джамполо — Борис Яновский

— Борис Яновский Вор Ванни Фуччи — Виталий Метлин

— Виталий Метлин Гадалка — Елизавета Бойко

2 акт: Путь через Чистилище

Страж Чистилища — Елена Ворончихина

— Елена Ворончихина Юродивый — Владислав Ташбулатов

— Владислав Ташбулатов Осуждённая — Александра Кесельман

— Александра Кесельман Манфред, король Сицилии — Виталий Метлин

— Виталий Метлин Белаква — Михаил Крылов

— Михаил Крылов Прорицательница — Елизавета Бойко

— Елизавета Бойко Души в Чистилище — Ольга Будер, Мария Геращенко, Борис Яновский

— Ольга Будер, Мария Геращенко, Борис Яновский Дети — Надежда Цвигун, Серафим Титов

Музыкальное сопровождение

Кроме актёров, важную роль в создании атмосферы спектакля играют музыканты, чьи композиции подчеркивают всю глубину и трагизм произведения. В составе музыкального ансамбля участвуют: