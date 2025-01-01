Меню
Боярыня Морозова (к.и.)
Боярыня Морозова (к.и.)

Боярыня Морозова (к.и.)

12+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Боярыня Морозова: Опера Родиона Щедрина в концертном исполнении

23 сентября в 19:00 вас ожидает уникальная возможность насладиться концертным исполнением оперы «Боярыня Морозова» Родиона Щедрина. Спектакль будет исполняться на русском языке с синхронными титрами на русском и английском языках, что сделает его доступным для широкой аудитории.

Памяти композитора

Это исполнение посвящено памяти великого композитора Родиона Щедрина. В его творчестве опера изначально располагалась на периферии, и лишь в XXI веке композитор создал три значительных произведения: «Очарованный странник» (2002), «Боярыня Морозова» (2006) и «Левша» (2012–2013). Успех этих опер послужил причиной выдвижения Щедрина в первый ряд современных композиторов.

Сюжет и характер оперы

«Боярыня Морозова» — это русская хоровая опера, состоящая из двух частей. В ней задействованы четыре солиста, смешанный хор, труба, литавры и ударные. Либретто написано самим Щедриным и основано на биографиях боярыни Морозовой и ее сестры, а также некоторых произведениях протопопа Аввакума.

Идея этой оперы обдумывалась композитором много лет. Ключ к ее исполнению был найден, когда было определено хоровое наклонение, что привело к устранению оркестра. Щедрин рассматривает жития XVII века как русские «Страсти», что создает ассоциацию с творениями Баха. Хор в этой опере выступает не только как комментатор, но и как соучастник события, излагая слова гонителей героинь.

Сравнения с искусством

Интересно, что «Боярыня Морозова» перекликается с картиной Василия Сурикова 1887 года, которая долгое время была единственным художественным откликом на трагическую историю бойарыни. В обеих интерпретациях народ присутствует как соучастник событий, отражая смешанные чувства к героине.

Образ главной героини

Однако Щедрин создает собственное видение образа Феодосии Морозовой, предоставляя ей характерные черты: мужество, стойкость в вере и любовь к своей семье. В отличие от описаний Аввакума и интерпретации Сурикова, Щедрин акцентирует внимание на главных аспектах ее личности, оставляя за рамками более сложные чувства.

Судьба оперы

С момента своей премьеры в октябре 2006 года «Боярыня Морозова» еще не получила полноценного сценического воплощения, что связано с ораториальным характером произведения. Это требует от режиссеров нетрадиционного подхода. Тем не менее, опера уже сейчас может считаться одной из лучших в репертуаре XXI века.

Не упустите шанс услышать это уникальное произведение и погрузиться в мир русской классики на таком высоком уровне.

Сентябрь
23 сентября вторник
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1500 ₽

