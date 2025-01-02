Спектакль Бой с Тенью

Переосмысление сказки Шварца

В тихом городке, где время движется медленно, жизнь жителей полна привычного ритма. Каждый занимается своими делами и предпочитает, чтобы их не беспокоили приезжие. Здесь не любят сюрпризов; что-то новое вызывает настороженность. Если кто-то из пришедших отправляется в разговор, местные спешат объяснить, что их город не привлекает ничем особенным и предлагают посетить «рай» в соседнем городке. Но если и это не срабатывает, на помощь приходит страх: местные служительно соберут чемоданы и укажут на «страшную тайну» — все жители города являются персонажами сказок, сбежавшими от своих историй в поиск самостоятельной жизни. Гости исчезают, не желая соседствовать с такими странными созданиями.

Однажды в этот странный город прибывает Ученый. Он не боится сказочных тайн и решает остаться здесь подольше, чтобы все изучить. Однако за каждое желание приходится расплачиваться. Обычный Ученый становится участником своей же сказки!

Новая интерпретация классики

Авторы мюзикла Артур Байдо и Сергей Плотов переосмысливают произведение Евгения Щварца, создавая многозначительную историю, полную аллюзий и ассоциаций. Постановка представляет собой смесь жанров и стилей, что открывает дополнительные слои для восприятия. Режиссер Джемма Аветисян откроет диалог со зрителем о человеке и его тёмной стороне, о том, что мы готовы скрывать, забывать и стирать.

Всем нам ежедневно приходится вести свой собственный бой — бой с тенью, и каждый зритель найдет в этом спектакле что-то близкое и понятное.