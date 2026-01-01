Оповещения от Киноафиши
Boulevard Depo. Winter special show
Билеты от 4000₽
16+
О концерте

Концерт Boulevard Depo в Москве

Развлекательный центр «Tau» приглашает зрителей на масштабное представление от артиста Boulevard Depo. Этот уникальный музыкант славится своим инновационным подходом к звучанию и способностью создавать неповторимую атмосферу на своих выступлениях.

Экспериментальный звук и мрачный стиль

Треки Boulevard Depo отчетливо выделяются на фоне современного андеграунда благодаря их мрачной эстетике и глубоким текстам, которые завоевали сердца слушателей. Его выражение эмоций и инновационные музыкальные решения делают каждое живое выступление не просто концертом, а настоящим событием.

Поклонничество мрачной музыки

Шоу станет настоящим открытием для любителей экспериментальной музыки и знатоков хип-хопа. Boulevard Depo сумел занять место среди ведущих молодых артистов жанра благодаря своей способности исследовать неожиданные музыкальные идеи и выдающиеся экспериментальные рэп-треки.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного музыкального опыта и насладиться уникальными энергетикой и атмосферой, которые принесет Boulevard Depo!

Купить билет на концерт Boulevard Depo. Winter special show

Февраль
27 февраля пятница
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 4000 ₽

Фотографии

