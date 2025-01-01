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Киноафиша Ботанический скетчинг в Саду трав. Музейная мастерская

Ботанический скетчинг в Саду трав. Музейная мастерская

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по рисованию для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 8 – 12 лет.

Приглашаем юных художников и любителей природы отправиться в удивительный мир Сада трав! Участники узнают историю набережной городского пруда и познакомятся с её обликом в прошлом. Также мы поговорим о традициях создания парков и садов, начиная с XVIII века.

Что вас ждет на занятии?

Во время мастер-класса мы отправимся на поиски котовника, душицы, молинии, шалфея и других растений. Участники смогут запечатлеть летний сад с помощью карандашей и акварели, развивая свои художественные навыки и наблюдательность.

Важная информация

В случае дождя занятие пройдет в Зале Свободы. Сбор гостей состоится в фойе музея.

Не упустите возможность погрузиться в мир ботаники и искусства в Ельцин Центре!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽
Екатеринбург, 23 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
20 августа в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
14 августа в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
27 июля в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
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