Мастер-класс по рисованию для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 8 – 12 лет.

Приглашаем юных художников и любителей природы отправиться в удивительный мир Сада трав! Участники узнают историю набережной городского пруда и познакомятся с её обликом в прошлом. Также мы поговорим о традициях создания парков и садов, начиная с XVIII века.

Что вас ждет на занятии?

Во время мастер-класса мы отправимся на поиски котовника, душицы, молинии, шалфея и других растений. Участники смогут запечатлеть летний сад с помощью карандашей и акварели, развивая свои художественные навыки и наблюдательность.

Важная информация

В случае дождя занятие пройдет в Зале Свободы. Сбор гостей состоится в фойе музея.

Не упустите возможность погрузиться в мир ботаники и искусства в Ельцин Центре!