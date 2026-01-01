Выставка-продажа экзотических растений в Сибири

BOTANICAL EXPO – уникальная в своем роде выставка-продажа экзотических растений, которая пройдет в Сибири. Здесь вы сможете не только познакомиться с удивительными растениями, но и пополнить свою коллекцию редкими экземплярами.

Что можно приобрести?

На выставке представлено множество интересных растений:

Растения семейства ароидных: филодендроны, алоказии, монстеры, эпипремнумы, аглаонемы, антуриумы и другие.

Суккуленты всех видов.

Орхидеи, которые поразят своим великолепием.

Фикусы, известные своей неприхотливостью и красотой.

Хищные растения, способные удивить своей экзотичностью.

Хойи и дисхидии – настоящие находки для любителей необычных растений.

Флорариумные и террариумные растения.

Горшки и кашпо ручной работы.

Готовые флорариумы, которые будут радовать вас своим красочным оформлением.

Получите полные рекомендации по уходу

Каждый посетитель сможет выбрать растение по душе и приобрести все необходимое для его успешного выращивания "под ключ". Специалисты предоставят рекомендации по уходу, что сделает ваше новое увлечение еще более увлекательным.

Не упустите возможность сделать свой дом уголком природы, дополнив его экзотическими растениями, которые привнесут в вашу жизнь красоту и уют.