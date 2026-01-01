Босяки во фраках — комедия, которая не стареет

«Босяки во фраках» — это авантюрная комедия Эдуардо Скарпетты, которая уже более 130 лет радует зрителей по всему миру. Молодой маркиз, полный романтических идей, мечтает жениться на юной балерине, несмотря на строгий запрет отца. Чтобы добиться своей цели, он решает нанять «новую родню» из числа бедных семей, что становится началом череды перевоплощений и интриг.

Эдуардо Скарпетта — известный итальянский комедиограф, мастер ярких сатирических произведений, умеющий создавать атмосферу настоящей комедии дель арте. Его работы неизменно наполняются смехом, clever сюжетами и колоритными персонажами.

Что ждать от спектакля

Спектакль насыщен итальянской музыкой и зажигательными танцами, что позволяет зрителям насладиться истинным стилем комедии дель арте. Зрителей ждёт праздник перевоплощений, хитроумных интриг, неожиданных любовных свиданий и разоблачений. Успех в этой непростой игре не за горами!

В ролях

На сцене выступят: Илья Андрюков, Екатерина Леонова, Виталий Корбесашвили, Дмитрий Михайлов, Ильдар Гарифуллин, Константин Шавкунов, Евгения Смаженко и Анна Минцева. Каждый из них добавляет свою уникальную нотку к этой яркой постановке.

Не упустите возможность увидеть, как классика театра оживает на сцене, и как итальянские страсти и юмор воссоздаются в каждой сцене. Билеты на спектакль «Босяки во фраках» можно приобрести на Ticketland.