Спектакль Босиком до весны

Босиком до весны
12+
Продолжительность 1 час 20 минут
О спектакле

Поэтический вечер о весне и любви

Весна — это время, когда сердца наполняются нежностью, а стихи звучат особенно трепетно. Приглашаем вас на наш традиционный поэтический вечер, где поэзия сливается с театром, создавая настоящую магию.

Темы вечера — весна, любовь, надежда и вера. Мы уверены, что даже в трудные времена стоит помнить о светлых моментах, которые подарит нам любовь. Позвольте стихам и театральной игре войти в вашу душу, осветив её тёплым солнечным светом.

Не упустите шанс пережить этот вечер, наполненный эмоциями и вдохновением. Длительность спектакля составит 1 час 20 минут.

О постановке

Режиссёр постановки — А. Мироненко, который известен своими чувственными интерпретациями классической и современной поэзии. Его работы всегда глубоки и проникают в сердце зрителя.

Приходите, чтобы насладиться атмосферой весны, почувствовать каждое слово и, возможно, открыть для себя новые грани любви.

