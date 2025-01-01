Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Borodin квартет
Билеты от 800₽
Киноафиша Borodin квартет

Borodin квартет

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Джазовые ритмы от Олега Бородина и его квартета

Джаз-квартет инструменталистов из российской музыкальной элиты представит уникальное шоу, в котором прозвучат собственные версии легендарных песен The Beatles, а также джазовые композиции таких маститых музыкантов, как Джошуа Редман и Кенни Гаррет.

Лидер квартета: Олег Бородин

Ведущий тромбонист Московского Джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, Олег Бородин, является центральной фигурой этого проекта. Ученик известного московского педагога Евгения Савина, он начал свою музыкальную карьеру в оркестре «Мелодия» Георгия Гараняна и работал с такими известными личностями, как Анатолий Кролл. В настоящее время Олег активно участвует в различных проектах, сотрудничая с ведущими музыкантами джазовой и поп-сцены.

Цели и концепция квартета

Олег Бородин подчеркивает главную цель своего квартета: «донести до слушателей, что тромбон, который в основном занимает второстепенные роли в джазовых и классических оркестрах, может звучать как отдельный голос, прекрасный и многогранный». Это заявление демонстрирует стремление к популяризации этого инструмента и раскрытию его полных возможностей.

Состав квартета

На сцену вместе с Олегом Бородиным выйдут:

  • Антон Баронин – клавишные
  • Евгений Смирнов – бас-гитара
  • Павел Тимофеев – барабаны

Не упустите возможность насладиться живым исполнением джаза в уникальной интерпретации квартета, который обещает подарить незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт Borodin квартет

Помощь с билетами
Декабрь
16 декабря вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 800 ₽

В ближайшие дни

Шура. Новогодний концерт
18+
Поп
Шура. Новогодний концерт
3 января в 19:00 Руки вверх!
от 4000 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
11 сентября в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Ночной Open Mic
18+
Юмор
Ночной Open Mic
19 декабря в 23:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше