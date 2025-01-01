Borodin квартет

Джазовые ритмы от Олега Бородина и его квартета

Джаз-квартет инструменталистов из российской музыкальной элиты представит уникальное шоу, в котором прозвучат собственные версии легендарных песен The Beatles, а также джазовые композиции таких маститых музыкантов, как Джошуа Редман и Кенни Гаррет.

Лидер квартета: Олег Бородин

Ведущий тромбонист Московского Джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, Олег Бородин, является центральной фигурой этого проекта. Ученик известного московского педагога Евгения Савина, он начал свою музыкальную карьеру в оркестре «Мелодия» Георгия Гараняна и работал с такими известными личностями, как Анатолий Кролл. В настоящее время Олег активно участвует в различных проектах, сотрудничая с ведущими музыкантами джазовой и поп-сцены.

Цели и концепция квартета

Олег Бородин подчеркивает главную цель своего квартета: «донести до слушателей, что тромбон, который в основном занимает второстепенные роли в джазовых и классических оркестрах, может звучать как отдельный голос, прекрасный и многогранный». Это заявление демонстрирует стремление к популяризации этого инструмента и раскрытию его полных возможностей.

Состав квартета

На сцену вместе с Олегом Бородиным выйдут:

Антон Баронин – клавишные

Евгений Смирнов – бас-гитара

Павел Тимофеев – барабаны

Не упустите возможность насладиться живым исполнением джаза в уникальной интерпретации квартета, который обещает подарить незабываемые впечатления!