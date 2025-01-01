Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Borodin квартет
Билеты от 2000₽
Киноафиша Borodin квартет

Borodin квартет

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Джазовые Beatles от квартета солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт «Джазовые Beatles», который пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Здесь вы сможете насладиться известными хитами легендарной группы в новом, ярком и музыкально насыщенном исполнении.

О спектакле

Квартет солистов Московского джазового оркестра представит неожиданные джазовые интерпретации знаменитых песен «Битлз». В программе прозвучат как всем известных хиты, так и менее популярные, но не менее захватывающие композиции, которые позволят зрителям услышать Beatles с совершенно новой стороны.

Кто на сцене

Игорь Бутман, один из самых известных джазовых музыкантов России, а также таланты его оркестра создадут неповторимую атмосферу вечера. Их мастерство в сочетании с великолепием джазового исполнения подарит вам незабываемые эмоции.

Не упустите возможность!

Концерт обещает стать настоящим праздником музыки и уюта. Это идеальный способ провести вечер, погрузившись в мир джаза и становится свидетелем уникального музыкального события. Ждем вас в зале!

Купить билет на концерт Borodin квартет

Помощь с билетами
Октябрь
28 октября вторник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Ермоловский+Джаз
16+
Джаз
Ермоловский+Джаз
20 сентября в 20:00 Театр им. Ермоловой
от 4500 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
23 октября в 20:30 Сергеич
от 890 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
26 сентября в 20:30 Wino Bar
от 590 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше