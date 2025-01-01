Borodin квартет

Джазовые Beatles от квартета солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт «Джазовые Beatles», который пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Здесь вы сможете насладиться известными хитами легендарной группы в новом, ярком и музыкально насыщенном исполнении.

О спектакле

Квартет солистов Московского джазового оркестра представит неожиданные джазовые интерпретации знаменитых песен «Битлз». В программе прозвучат как всем известных хиты, так и менее популярные, но не менее захватывающие композиции, которые позволят зрителям услышать Beatles с совершенно новой стороны.

Кто на сцене

Игорь Бутман, один из самых известных джазовых музыкантов России, а также таланты его оркестра создадут неповторимую атмосферу вечера. Их мастерство в сочетании с великолепием джазового исполнения подарит вам незабываемые эмоции.

Не упустите возможность!

Концерт обещает стать настоящим праздником музыки и уюта. Это идеальный способ провести вечер, погрузившись в мир джаза и становится свидетелем уникального музыкального события. Ждем вас в зале!