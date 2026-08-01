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Бородатые агамы. Интерактивное знакомство с экзотическими животными
Киноафиша Бородатые агамы. Интерактивное знакомство с экзотическими животными

Бородатые агамы. Интерактивное знакомство с экзотическими животными

6+
Возраст 6+

О выставке

Курс о экзотических животных: знакомство с бородатыми драконами в Петербурге

Приглашаем вас на интерактивно-развивающий курс, посвященный экзотическим животным! На этом увлекательном мероприятии вы сможете узнать все о самых популярных представителях экзотической фауны и, в частности, о бородатых драконах.

Что вас ждет на курсе?

Курс предлагает уникальную возможность увидеть бородатых драконов вживую. Вы узнаете, как правильно ухаживать за этими удивительными питомцами и что необходимо для их содержания. Также вас ждет захватывающее шоу-кормление насекомыми!

Задавайте вопросы и общайтесь

Во время курса вы сможете задавать интересующие вас вопросы и, что особенно приятно, подержать бородатых драконов на руках. Это поможет вам понять, подходит ли вам это экзотическое животное в качестве домашнего питомца.

Важно знать

  • Дети до 16 лет могут участвовать в курсе ТОЛЬКО в сопровождении родителей.
  • Каждому родителю необходим билет для участия.
  • Дети младше 5 лет не допускаются на мероприятие.
  • Продолжительность курса составляет около одного часа.
  • Рассадка осуществляется на месте.

Не упустите возможность узнать больше об удивительном мире экзотических животных и определиться с выбором домашнего питомца!

Купить билет на выставка Бородатые агамы. Интерактивное знакомство с экзотическими животными

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