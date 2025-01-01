Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Борода Бабая. Недетские сказочки
Киноафиша Борода Бабая. Недетские сказочки

Борода Бабая. Недетские сказочки

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

“Борода Бабая. Недетские сказочки” в вашем городе

Погрузитесь в мир загадок и волшебства на концерт “Борода Бабая. Недетские сказочки”. Это не просто музыкальное событие; это путешествие в тёмный лес, где шепчут тайны и танцуют лешие. Разрешите себе сбежать от повседневности и насладиться атмосферой, полной мистики.

Презентация новых песен

На этом концерте вас ждёт эксклюзивная презентация новых песен группы, которые обещают удивить и восхитить. Ожидайте баллады, от которых по коже побегут мурашки, а также зрелищные номера в стиле хоррор-панк. Это будет настоящее театрализованное представление, способное увлечь даже самых искушенных зрителей.

Для кого этот концерт?

“Недетские сказочки” — не для слабонервных. На концерте будут подняты темы, о которых родители предпочитают не рассказывать. Здесь нет места тривиальным историям: только глубокие эмоции и захватывающие сюжеты. Концерт станет отличной возможностью для тинейджеров и взрослых насладиться атмосферой незабываемого шоу.

Интересные факты

Группа “Борода Бабая” известна своими яркими театрализованными выступлениями и неподражаемым стилем. Их песни создают уникальную атмосферу, и каждое выступление — это отдельная история. Не упустите шанс быть частью этого волшебного мира!

Пора на концерт, где сказки приобретают новое звучание. Приходите исследовать неизведанные тропы звука и эмоций вместе с “Бородой Бабая”!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 3 октября
Уздечка Новосибирск, Крылова, 26, ТЦ «Москва»
20:00 от 1100 ₽
Омск, 1 ноября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
28 ноября в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
Андрей Бебуришвили
18+
Юмор
Андрей Бебуришвили
10 января в 20:00 КК им. Маяковского
от 1500 ₽
Алексей Архиповский
0+
Классическая музыка
Алексей Архиповский
30 ноября в 19:00 Дом ученых
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше