Борис Зелигер
Киноафиша Борис Зелигер

Борис Зелигер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Бориса Зелигера в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на невероятное выступление Бориса Зелигера, опытного стендап-комика, который завоевал популярность благодаря своим выступлениям на YouTube и в шоу «Токсики» Ильи Соболева. Его уникальный стиль и остроумие привлекли внимание зрителей и сделали его одним из самых ожидаемых комиков сегодняшнего дня.

Интеллектуальный стендап

Борис представляет стиль, который можно охарактеризовать как интеллектуальный стендап. Его подход к юмору отличается тонкостью, элегантностью и глубиной, что позволяет рассматривать любые темы с уникальной перспективы.

Тема нового концерта

На своем новом концерте Борис Зелигер раскрывает интересную и актуальную тему семьи. Он обсуждает, каким он является в роли «брачного анархиста», а также делится своими размышлениями о современных отношениях и семейных ценностях.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность увидеть Бориса Зелигера в живую! Его мастерство и способность погружать зрителей в мир интеллекта и юмора оставляют незабываемые впечатления. Этот концерт станет настоящим фестивалем смеха, который подарит вам не только радость, но и новые размышления о жизни.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 20 сентября
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
17:00 от 800 ₽

