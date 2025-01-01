Новый концерт Бориса Зелигера в Воронеже. «Многогранность»

Борис Зелигер — опытный стендап-комик, который уже успел зарекомендовать себя на российской комедийной сцене. Он стал полуфиналистом шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, также принимал участие в «Токсиках» на канале Ильи Соболева и Roast Battle Labelcom. Его сольные концерты на YouTube собрали более 500 000 просмотров, что свидетельствует о растущем интересе к его творчеству.

Темы, которые стоит обсудить

Новый концерт Бориса, под названием «Многогранность», обещает быть не только смешным, но и глубоким. Комик затронет темы, о которых многие другие стендаперы предпочитают молчать. Это даст зрителям возможность не только посмеяться, но и задуматься о важных аспектах жизни.

Не пропустите!

Если вы хотите насладиться оригинальным юмором и уникальным взглядом на жизнь от талантливого комика, приходите на концерт «Многогранность». Уверены, этот вечер подарит вам множество положительных эмоций и поводов для размышлений!