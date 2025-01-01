Меню
Борис Зелигер. Сольный стендап-концерт
Борис Зелигер. Сольный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Интеллектуальный стендап от Бориса Зелигера

Борис Зелигер — опытный стендап-комик, который стал известен благодаря участию в шоу Токсики Ильи Соболева. Он успешно завоевал популярность на YouTube своими уникальными стендап-концертами. Его стиль можно охарактеризовать как интеллектуальный стендап, что делает его выступления особенно насыщенными и многогранными.

Темы нового концерта

В своем новом концерте Борис Зелигер затронет тему семьи. Он не боится делиться своими взглядами и размышлениями о семейных отношениях, что привносит в его выступления элементы самоиронии и провокации. Интересно, что Борис сам называет себя «брачным анархистом», что наводит на размышления о современных семейных ценностях.

Что ожидать от выступления

Зрителей ждет уникальное сочетание юмора и глубоких размышлений. Борис умеет поднимать сложные вопросы с легкостью и остроумием, что делает его выступления доступными и понятными для широкой аудитории. Это отличная возможность посмеяться и одновременно задуматься о важных аспектах жизни.

Не пропустите шанс увидеть новое шоу Бориса Зелигера — его уникальный стиль и неподражаемое чувство юмора гарантируют незабываемые впечатления!

Ноябрь

8 ноября суббота

18:00

Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»

от 800 ₽

Ноябрь
8 ноября суббота
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽

