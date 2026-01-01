Борис Зелигер и Полина Гугунава

Стендап Урал Тур: комедийное шоу, которое нельзя пропустить

Стендап Урал Тур приглашает всех ценителей юмора на уникальное шоу, в котором собраны лучшие комики страны. На сцене выступят два ярких артиста, каждый из которых обладает неповторимым стилем и харизмой.

Борис Зелигер: Магия стендапа

Борис Зелигер – это не просто комик, а настоящий волшебник слова. Начав карьеру в стендапе с 14 лет, он завоевал сердца зрителей не только своими шутками, но и музыкальными сюрпризами, которые сделают вечер незабываемым. Его необычный голос и особенности подачи материала привлекают внимание и заставляют смеяться даже самых искушённых зрителей.

Полина Гугунава: Принцесса смешных историй

Полина Гугунава, резидент Женского стендапа на ТНТ, представит свою поп-андеграунд комедию. Ее выступления завораживают слушателей и оставляют яркие впечатления. Уникальный вайб Полины делает каждое шоу настоящим событием, от которого невозможно оторваться. Шутки, которые она предлагает, запоминаются надолго и поднимают настроение.

Стендап Урал Тур – это не просто концерт, а гастроли комиков популярных телевизионных и интернет-проектов, способных развеселить и удивить зрителей. Учтите, что мероприятие предназначено только для взрослой аудитории – строго 18+.