Входит в Абонемент 50 Слово и музыка Слово и музыка Программа Музыкально-поэтический вечер, посвящённый творчеству Бориса Рыжего. Прозвучат стихи «Мне не хватает нежности в стихах…», «Пойдёмте, друг, вдоль улицы пустой…», «Над домами, домами, домами…», «Я усну и вновь тебя увижу…», «Если в прошлое, лучше трамваем…», «В России расстаются навсегда» и многие другие Любитель стихов и бокса в юности, признанный и поэт, и дипломированный геолог, и интеллигент, овеянный хулиганской романтикой — можно ли представить более замечательного творца в современной литературе? Парадокс: отчего-то самые известные русские поэты не изысканные джентльмены, а хулиганы, и Борис Рыжий едва ли осознанно, но блестяще разыграл эту карту. Его творчество — синтез высокой культуры и дворовой романтики, судьба — путешествие по границе двух миров, в одном из которых он воспитанник улиц Вторчермета, а в другом — сын интеллигентных родителей и довольно успешный геофизик. Рыжий-поэт существует где-то между этими мирами и не мыслим без них обоих. Постигнуть его мятежную душу до конца невозможно, но мастерская актёрская подача и музыка, исполненная признания к таланту, помогут приблизиться к разгадке. Участники Борисов Александр (художественное слово, режиссёр) Кобилецкий Петро (альт) Попов Валентин (фортепиано)