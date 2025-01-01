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Борис Рыжий
Киноафиша Борис Рыжий

Борис Рыжий

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 50 Слово и музыка Слово и музыка Программа Музыкально-поэтический вечер, посвящённый творчеству Бориса Рыжего. Прозвучат стихи «Мне не хватает нежности в стихах…», «Пойдёмте, друг, вдоль улицы пустой…», «Над домами, домами, домами…», «Я усну и вновь тебя увижу…», «Если в прошлое, лучше трамваем…», «В России расстаются навсегда» и многие другие Любитель стихов и бокса в юности, признанный и поэт, и дипломированный геолог, и интеллигент, овеянный хулиганской романтикой — можно ли представить более замечательного творца в современной литературе? Парадокс: отчего-то самые известные русские поэты не изысканные джентльмены, а хулиганы, и Борис Рыжий едва ли осознанно, но блестяще разыграл эту карту. Его творчество — синтез высокой культуры и дворовой романтики, судьба — путешествие по границе двух миров, в одном из которых он воспитанник улиц Вторчермета, а в другом — сын интеллигентных родителей и довольно успешный геофизик. Рыжий-поэт существует где-то между этими мирами и не мыслим без них обоих. Постигнуть его мятежную душу до конца невозможно, но мастерская актёрская подача и музыка, исполненная признания к таланту, помогут приблизиться к разгадке. Участники Борисов Александр (художественное слово, режиссёр) Кобилецкий Петро (альт) Попов Валентин (фортепиано)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1200 ₽

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