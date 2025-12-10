Лекция Бориса Прокудина об анархисте Михаиле Бакунине

Вас ждёт захватывающее знакомство с личностью Михаила Бакунина – не просто теоретика анархизма, а истинного авантюриста своей эпохи. Он жил яркой и насыщенной жизнью, полную борьбы и бунта, которую можно смело сравнить с увлекательным романом.

О чём лекция?

Эта лекция – это не просто речь, а истинный авантюрный роман. Бакунин создавал свою биографию, как захватывающий сюжет: он отправлялся на все возможные восстания и заговоры, удивляя всех своей неутомимой энергией и радикальными взглядами. Его жизнь полна ярких событий, и его личность окутана легендами.

В ходе лекции вы узнаете о «звёздных часах» Бакунина, его революциях, любовных переживаниях и концепции бунтарского анархизма. Это уникальная возможность заглянуть в мир человека, который оказал огромное влияние на развитие теории и практики анархизма.

Кто рассказывает?

Лекцию проведёт Борис Прокудин – профессор факультета политологии МГУ, популяризатор науки, ведущий подкаста «Базаров порезал палец». Он также является автором видеолекций о русской литературе и политической мысли на портале «ПостНаука» и телеканале RTVI, где ведёт программу «PROкудин».