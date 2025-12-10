Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Борис Прокудин. Бакунин – самый главный анархист
Билеты от 1100₽
Киноафиша Борис Прокудин. Бакунин – самый главный анархист

Борис Прокудин. Бакунин – самый главный анархист

6+
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О выставке

Лекция Бориса Прокудина об анархисте Михаиле Бакунине

Вас ждёт захватывающее знакомство с личностью Михаила Бакунина – не просто теоретика анархизма, а истинного авантюриста своей эпохи. Он жил яркой и насыщенной жизнью, полную борьбы и бунта, которую можно смело сравнить с увлекательным романом.

О чём лекция?

Эта лекция – это не просто речь, а истинный авантюрный роман. Бакунин создавал свою биографию, как захватывающий сюжет: он отправлялся на все возможные восстания и заговоры, удивляя всех своей неутомимой энергией и радикальными взглядами. Его жизнь полна ярких событий, и его личность окутана легендами.

В ходе лекции вы узнаете о «звёздных часах» Бакунина, его революциях, любовных переживаниях и концепции бунтарского анархизма. Это уникальная возможность заглянуть в мир человека, который оказал огромное влияние на развитие теории и практики анархизма.

Кто рассказывает?

Лекцию проведёт Борис Прокудин – профессор факультета политологии МГУ, популяризатор науки, ведущий подкаста «Базаров порезал палец». Он также является автором видеолекций о русской литературе и политической мысли на портале «ПостНаука» и телеканале RTVI, где ведёт программу «PROкудин».

Купить билет на выставка Борис Прокудин. Бакунин – самый главный анархист

Помощь с билетами
Декабрь
10 декабря среда
19:30
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Ван Гог. Ожившие полотна
16+
Интерактивный Классическое искусство Новые медиа Инсталляция
Ван Гог. Ожившие полотна
24 января в 11:00 Пространство «Люмьер-холл»
Билеты
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
19 января в 16:00 Музей «В Тишине»
от 800 ₽
Свободное посещение Музея Гарри Поттера (выходные)
0+
Интерактивный
Свободное посещение Музея Гарри Поттера (выходные)
12 июня в 16:30 Музей Гарри Поттера
от 690 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше