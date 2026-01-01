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Борис Годунов
Киноафиша Борис Годунов

Спектакль Борис Годунов

16+
Режиссер Ольга Иванова
Возраст 16+

О спектакле

Уникальная премьера оперы «Борис Годунов» в Краснодаре

Краснодарский музыкальный театр готов представить зрителям уникальную музыкально-сценическую версию оперы «Борис Годунов», которая никогда ранее не исполнялась. Это важное событие в театральной жизни региона откроет новые горизонты в восприятии классической музыки.

Неповторимые моменты спектакля

Особенностью этой постановки станет показ сцены народного бунта, переходящего в прославление Самозванца, в сцене «Сокольники на Днепре». Это исторический момент, который впервые будет реализован на сцене.

Авторская оркестровка

Зрители смогут услышать авторскую оркестровку двух картин – «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре» – с использованием тех музыкальных инструментов, для которых писал великий композитор М.П. Мусоргский. Это позволит глубже понять его замысел и музыкальный язык.

Сотрудничество и научная поддержка

Реализация этой постановки стала возможной благодаря сотрудничеству Краснодарского музыкального театра и Государственного института искусствознания. Специалисты института работают над изданием Полного академического собрания сочинений Мусоргского. Научными консультантами выступили известные музыковеды, ведущие сотрудники сектора Академических музыкальных изданий – Надежда Тетерина и Евгений Левашев.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события и насладиться выдающимся произведением музыкального искусства в уникальной интерпретации!

Фотографии

Борис Годунов Борис Годунов Борис Годунов Борис Годунов Борис Годунов Борис Годунов Борис Годунов
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