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Борис Годунов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Борис Годунов

Спектакль Борис Годунов

Петер Штайн о злоключениях российского государства
Постановка
Et Cetera Александра Калягина 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Петер Штайн и его «Борис Годунов»

Петер Штайн — один из крупнейших режиссёров Германии и основатель берлинского театра Шаубюне. Он известен своим глубоким подходом к театру, подчеркивая, что главная сила сцены заключается не в режиссуре и не в современных технологиях, а в актере. Это утверждение он часто повторяет в своих интервью, утверждая, что именно актёры создают магию театра.

Постановка «Бориса Годунова»
В своей постановке «Борис Годунов» Штайн хотел, чтобы главную роль сыграл худрук Театра Et Cetera, Александр Калягин. Однако, по какой-то причине, планы изменились, и роль Годунова исполнил Владимир Симонов, актер Театра Вахтангова.

Исторический контекст пьесы
Штайн акцентирует внимание на том, что пьеса Александра Пушкина о Борисе Годунове — это не просто трагедия личности, но и драматическая история государства, что придаёт произведению особую глубину и актуальность.

Команда постановки
Важно отметить, что вся постановочная группа была набрана из немецких специалистов, работавших с Штайном. Это добавляет постановке уникальный стиль и восприятие, исходящее из немецкой театральной традиции.

Режиссер
Петер Штайн
В ролях
Алексей Осипов
Грант Каграманян
Виктор Фокин
Александр Жоголь
Евгения Вайс

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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