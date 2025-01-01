Спектакль Борис Годунов

Петер Штайн и его «Борис Годунов»

Петер Штайн — один из крупнейших режиссёров Германии и основатель берлинского театра Шаубюне. Он известен своим глубоким подходом к театру, подчеркивая, что главная сила сцены заключается не в режиссуре и не в современных технологиях, а в актере. Это утверждение он часто повторяет в своих интервью, утверждая, что именно актёры создают магию театра.

Постановка «Бориса Годунова»

В своей постановке «Борис Годунов» Штайн хотел, чтобы главную роль сыграл худрук Театра Et Cetera, Александр Калягин. Однако, по какой-то причине, планы изменились, и роль Годунова исполнил Владимир Симонов, актер Театра Вахтангова.

Исторический контекст пьесы

Штайн акцентирует внимание на том, что пьеса Александра Пушкина о Борисе Годунове — это не просто трагедия личности, но и драматическая история государства, что придаёт произведению особую глубину и актуальность.

Команда постановки

Важно отметить, что вся постановочная группа была набрана из немецких специалистов, работавших с Штайном. Это добавляет постановке уникальный стиль и восприятие, исходящее из немецкой театральной традиции.