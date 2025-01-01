Спектакль Борис Годунов

Опера Мусоргского «Борис Годунов» в «Геликон-опере»

Действие оперы Мусоргского «Борис Годунов» разворачивается в Смутное время, когда после смерти царя Ивана Грозного в России началась эпидемия самозванства. Жажда ничем не ограниченной власти стала всеобщей болезнью, и эта тема находит яркое отражение в произведении.

История оперы

«Борис Годунов» — одна из самых известных русских опер, обладающая множеством музыкальных редакций. Композитор Модест Петрович Мусоргский при жизни создал две авторские редакции, а его друг, Николай Римский-Корсаков, — пять. В 2006 году театр «Геликон-опера» обратился к версии, созданной Дмитрием Шостаковичем. Это произошло на фоне широкого отмечания столетия со дня рождения композитора.

Редакция Шостаковича

Редакция Шостаковича была создана по заказу Большого театра и представлена публике в 1940 году. Однако судьба партитуры оказалась непростой: премьера состоялась только в 1960 году в Кировском театре в Ленинграде. Эта версия звучит крайне редко из-за своей сложности исполнения.

Участие труппы

В спектакле занята вся труппа «Геликон-оперы», включая уникальную команду басов, собравшуюся в театре в последние годы. Это создает неповторимую атмосферу и добавляет глубину исполнению.

