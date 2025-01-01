Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Борис Годунов
Билеты от 1500₽
Киноафиша Борис Годунов

Спектакль Борис Годунов

Постановка
Геликон-опера 12+
Режиссер Дмитрий Бертман
Продолжительность 2 часа 45 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Опера Мусоргского «Борис Годунов» в «Геликон-опере»

Действие оперы Мусоргского «Борис Годунов» разворачивается в Смутное время, когда после смерти царя Ивана Грозного в России началась эпидемия самозванства. Жажда ничем не ограниченной власти стала всеобщей болезнью, и эта тема находит яркое отражение в произведении.

История оперы

«Борис Годунов» — одна из самых известных русских опер, обладающая множеством музыкальных редакций. Композитор Модест Петрович Мусоргский при жизни создал две авторские редакции, а его друг, Николай Римский-Корсаков, — пять. В 2006 году театр «Геликон-опера» обратился к версии, созданной Дмитрием Шостаковичем. Это произошло на фоне широкого отмечания столетия со дня рождения композитора.

Редакция Шостаковича

Редакция Шостаковича была создана по заказу Большого театра и представлена публике в 1940 году. Однако судьба партитуры оказалась непростой: премьера состоялась только в 1960 году в Кировском театре в Ленинграде. Эта версия звучит крайне редко из-за своей сложности исполнения.

Участие труппы

В спектакле занята вся труппа «Геликон-оперы», включая уникальную команду басов, собравшуюся в театре в последние годы. Это создает неповторимую атмосферу и добавляет глубину исполнению.

Не упустите возможность увидеть «Бориса Годунова» в исполнении талантливых артистов и погрузиться в мир смутного времени России!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1700 ₽
24 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1500 ₽
25 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1500 ₽
26 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
16:00 от 2100 ₽

Фотографии

Борис Годунов Борис Годунов Борис Годунов Борис Годунов

В ближайшие дни

Космические почемучки
0+
Детский
Космические почемучки
4 сентября в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год
0+
Детские елки Детский
Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год
20 декабря в 12:00 ДК «Прожектор»
Билеты
Надя и Ося. История любви
16+
Драма
Надя и Ося. История любви
5 февраля в 19:10 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше