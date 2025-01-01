Меню
Киноафиша Борис Годунов

Спектакль Борис Годунов

Постановка
Мариинский театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Борис Годунов» на сцене Мариинского

Опера Модеста Мусоргского в постановке Андрея Тарковского возвращается на сцену! Это произведение, основанное на трагедии Александра Пушкина и «Истории государства Российского» Николая Карамзина, продолжает удивлять зрителей своей глубиной и мастерством исполнения.

Музыкальное сопровождение

Музыка Мусоргского в этом спектакле звучит под руководством знаменитого дирижера Валерия Гергиева. Важно отметить, что спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках, что делает его доступным для широкой аудитории.

История постановки

Первый раз «Борис Годунов» был представлен на сцене Ковент-Гардена в 1983 году. В Мариинском театре спектакль ставили Стивен Лоулесс и Ирина Браун в 1990 году. Художником-постановщиком выступил Николай Двигубский, а световой дизайн разработал Владимир Лукасевич.

Команда спектакля

  • Режиссер возобновления: Иркин Габитов
  • Ответственный концертмейстер: Ирина Соболева
  • Главный хормейстер: Андрей Петренко
  • Хормейстер детского хора: Ирина Яцемирская

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене. Приходите и погрузитесь в атмосферу русской истории и музыки!

