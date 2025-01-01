Композитор: Модест Мусоргский (1839-1881)
Редакция: Николай Римский-Корсаков
Сцены: «Царский терем» – в предварительной авторской редакции; «У Василия Блаженного» – в инструментовке Михаила Ипполитова-Иванова.
Мировая премьера: 8 февраля 1874, Мариинский театр.
Действие оперы разворачивается на фоне Смутного времени. Народ безмолвствует, и Борис Годунов избирается на царство, но его правление оказывается чередой бедствий. Неужели цена власти – человеческие жизни?
Оперой «Борис Годунов» 1 июня 1931 года Самарский оперный театр, тогда известный как Средневолжская краевая опера, открыл свой первый сезон. Режиссером выступил Иосиф Лапицкий, а дирижером – Антон Эйхенвальд. Спустя 80 лет, театр вновь обращается к опере Мусоргского, сосредоточиваясь на драме сложного и противоречивого исторического персонажа – царя Бориса (1552-1605, правил с 1598).
В новой постановке оживают картины русской истории четырехвековой давности, что делает их актуальными и для современного зрителя. Сцены оперы следуют друг за другом, словно перелистываемые страницы рукописи летописца Пимена, создавая динамичную последовательность от всенародного избрания царя до его трагической смерти.
Помимо первой постановки 1931 года, Самарский театр обращался к «Борису Годунову» в 1937 (режиссер Иван Просторов), 1950 (режиссер Юрий Лоран) и 1961 (режиссеры Анатолий Пикар и Владимир Шахрай) годах. Нынешняя интерпретация стала пятой в истории театра.
В постановке принимают участие учащиеся Детской экспериментальной центральной хоровой школы-десятилетки.
Нина Чусова, для которой эта опера стала дебютом, подошла к постановке довольно консервативно. Несмотря на то, что в редакции Римского-Корсакова акцент сделан на драму царя Бориса, особенно удачно Чусовой удалось передать атмосферу массовых сцен. Визуальной изюминкой спектакля стали пышные костюмы Павла Каплевича, выполненные из уникальной «пророщенной» ткани.