Опера «Борис Годунов» в Самарском театре оперы и балета

Композитор: Модест Мусоргский (1839-1881)

Редакция: Николай Римский-Корсаков

Сцены: «Царский терем» – в предварительной авторской редакции; «У Василия Блаженного» – в инструментовке Михаила Ипполитова-Иванова.

Мировая премьера: 8 февраля 1874, Мариинский театр.

Сюжет и история спектакля

Действие оперы разворачивается на фоне Смутного времени. Народ безмолвствует, и Борис Годунов избирается на царство, но его правление оказывается чередой бедствий. Неужели цена власти – человеческие жизни?

Оперой «Борис Годунов» 1 июня 1931 года Самарский оперный театр, тогда известный как Средневолжская краевая опера, открыл свой первый сезон. Режиссером выступил Иосиф Лапицкий, а дирижером – Антон Эйхенвальд. Спустя 80 лет, театр вновь обращается к опере Мусоргского, сосредоточиваясь на драме сложного и противоречивого исторического персонажа – царя Бориса (1552-1605, правил с 1598).

Современная интерпретация

В новой постановке оживают картины русской истории четырехвековой давности, что делает их актуальными и для современного зрителя. Сцены оперы следуют друг за другом, словно перелистываемые страницы рукописи летописца Пимена, создавая динамичную последовательность от всенародного избрания царя до его трагической смерти.

Исторический контекст

Помимо первой постановки 1931 года, Самарский театр обращался к «Борису Годунову» в 1937 (режиссер Иван Просторов), 1950 (режиссер Юрий Лоран) и 1961 (режиссеры Анатолий Пикар и Владимир Шахрай) годах. Нынешняя интерпретация стала пятой в истории театра.

Участники спектакля

В постановке принимают участие учащиеся Детской экспериментальной центральной хоровой школы-десятилетки.

Команда постановки

Режиссер-постановщик: Нина Чусова

Нина Чусова Дирижер-постановщик: Виктор Куликов

Виктор Куликов Художник-постановщик: Павел Каплевич

Павел Каплевич Художник по свету: Сергей Мартынов

Сергей Мартынов Балетмейстер: Эльвира Первова

Эльвира Первова Хормейстеры: Валерия Навротская, Ольга Сафронова, Светлана Ерастова

Режиссерская интерпретация

Нина Чусова, для которой эта опера стала дебютом, подошла к постановке довольно консервативно. Несмотря на то, что в редакции Римского-Корсакова акцент сделан на драму царя Бориса, особенно удачно Чусовой удалось передать атмосферу массовых сцен. Визуальной изюминкой спектакля стали пышные костюмы Павла Каплевича, выполненные из уникальной «пророщенной» ткани.