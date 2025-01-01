Лекция об опере Марины Земляницыной в Мариинском театре

Приглашаем вас на третью лекцию Марины Земляницыной из цикла «Слово и музыка: опера и литературный первоисточник», посвящённую опере «Борис Годунов». В лекции будет рассмотрено, как творчество Александра Пушкина вдохновило композитора Модеста Мусоргского на создание этой выдающейся оперы.

О лекции

Цикл лекций направлен на сравнение известных литературных сюжетов и опер, которые были созданы на их основе. Как показывают исследования, литературные произведения, попадая в руки композитора и либреттиста, зачастую претерпевают значительные изменения. В результате рождается новая художественная форма, которая не может быть прямо отождествлена с первоисточником. Композитор, как автор нового произведения, меняет акценты, добавляет или убирает сюжетные линии, а также раскрывает психологический подтекст, сдвигая историю в иную сторону и формируя центральную идею.

Музыка и слово

Интересно, что в процессе трансформации литературного сюжета в оперное произведение слово часто уступает своё влияние музыке. Музыка обладает силой раскрывать те эмоции и идеи, которые иногда остаются недоступными для слов. Это создает уникальную синергию между искусствами и позволяет зрителям глубже понять историю.

О спикере

Марина Земляницына - талантливый музыковед и педагог. Она родилась в Волгограде и в 2012 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, специализируясь на теории музыки. В 2021 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Композиторская режиссура в опере Д. Д. Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда”» под руководством профессора Игоря Рогалёва.

В настоящее время Марина - доцент кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории, занимающаяся преподавательской и научно-исследовательской деятельностью. С 2015 года она также проводит экскурсии в рамках культурно-познавательной программы «Театральный урок в Мариинском» для учеников десятых классов.