Борис Березовский и Blues Doctors
Билеты от 2500₽
Киноафиша Борис Березовский и Blues Doctors

Борис Березовский и Blues Doctors

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Три короля блюза: уникальная концертная программа в клубе Игоря Бутмана на Таганке

Приглашаем вас на незабываемый вечер в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, где состоится концертная программа «Три короля блюза». На сцене выступит один из самых известных пианистов мира, Борис Березовский, в сопровождении талантливых исполнителей из группы Blues Doctors.

Шедевры блюзового жанра

«Три короля блюза» – это дань уважения трем величайшим музыкантам, чьи имена стали синонимом блюза: Би Би Кингу, Мадди Уотерсу и Альберту Кингу. В программе прозвучат их самые известные хиты, которые и по сей день вдохновляют музыкантов по всему миру.

Борис Березовский: мастер пианино

Борис Березовский – пианист с мировым именем, который способен передать всю палитру эмоций через клавиши. Его глубокое чувство музыки и виртуозное исполнение делают каждое выступление уникальным опытом для зрителей. Березовский концерты всегда являются ярким событием, привлекающим внимание не только любителей джаза, но и поклонников классической музыки.

Blues Doctors: энергия и драйв

Группа Blues Doctors известна своим неповторимым стилем и высокопрофессиональным исполнением. Музыканты этой команды умеют сочетать классику блюза с современными музыкальными тенденциями, что делает их выступления еще более захватывающими.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события! Вечер, наполненный энергией блюза, подарит вам незабываемые эмоции и атмосферу настоящего джазового клуба. Бронируйте билеты и готовьтесь к великому шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

1 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

Борис Березовский и Blues Doctors Борис Березовский и Blues Doctors

