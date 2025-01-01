Меню
Борис Березовский и Blues Doctors
Борис Березовский и Blues Doctors

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Три короля блюза: Концертная программа в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает вас на уникальную концертную программу «Три короля блюза», где выступит один из самых знаменитых пианистов современности. Это событие не оставит равнодушным ни одного ценителя качественной музыки.

Зажигательные выступления и яркие исполнители

В программе собраны легендарные произведения великих блюзменов, которые подарят зрителям незабываемые эмоции. Вы сможете насладиться живой игрой музыкантов и проникнуться атмосферой настоящего блюзового вечера. Каждый из исполнителей - виртуоз своего дела, что гарантирует высокое качество musical performance.

Чем интересен концерт?

Концертная программа включает в себя не только известные хиты, но и редкие композиции, которые редко звучат на больших сценах. Также, в рамках мероприятия запланированы уникальные интерпретации популярных блюзовых мелодий, которые взорвут зал и заставят зрителей подпевать.

Когда и где?

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события. Концерт пройдет в неповторимой атмосфере джаз-клуба Игоря Бутмана, известного своим уникальным подходом к организации мероприятий и поддержке молодых исполнителей.

Погрузитесь в мир блюза и насладитесь атмосферой, которая непременно зарядит вас позитивом и оставит лишь приятные воспоминания. Ждем вас на «Трех королях блюза»!

