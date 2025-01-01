Борис Березовский и Blues Doctors

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает вас на уникальную концертную программу «Три короля блюза», где выступит один из самых знаменитых пианистов современности. Это событие не оставит равнодушным ни одного ценителя качественной музыки.
В программе собраны легендарные произведения великих блюзменов, которые подарят зрителям незабываемые эмоции. Вы сможете насладиться живой игрой музыкантов и проникнуться атмосферой настоящего блюзового вечера. Каждый из исполнителей - виртуоз своего дела, что гарантирует высокое качество musical performance.
Концертная программа включает в себя не только известные хиты, но и редкие композиции, которые редко звучат на больших сценах. Также, в рамках мероприятия запланированы уникальные интерпретации популярных блюзовых мелодий, которые взорвут зал и заставят зрителей подпевать.
Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события. Концерт пройдет в неповторимой атмосфере джаз-клуба Игоря Бутмана, известного своим уникальным подходом к организации мероприятий и поддержке молодых исполнителей.
Погрузитесь в мир блюза и насладитесь атмосферой, которая непременно зарядит вас позитивом и оставит лишь приятные воспоминания. Ждем вас на «Трех королях блюза»!