Борис Березовский (фортепиано), Иван Почекин (скрипка)

Творческий тандем Бориса Березовского и Ивана Почекина

В концертном зале «Зарядье» состоится совместный концерт двух выдающихся музыкантов: пианиста Бориса Березовского и скрипача Ивана Почекина. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической и инструментальной музыки.

Знакомьтесь с артистами

Борис Березовский — известный пианист, лауреат международных конкурсов и обладатель множества наград. Иван Почекин — талантливый скрипач, который уже успел зарекомендовать себя как перспективный музыкант на музыкальной сцене.

Уникальная программа

Концерт уникален благодаря гармоничному сочетанию фортепиано и скрипки. Зрители смогут насладиться произведениями таких композиторов, как В. А. Моцарт, Эдвард Григ и Бела Барток. Это разнообразие даст возможность каждому слушателю найти что-то по своему вкусу.

Продолжительность

Концерт будет состоять из двух отделений по 40 минут, что позволяет зрителям не только насладиться музыкой, но и отдохнуть между частями программы.

Обращаем внимание: в программе возможны изменения.