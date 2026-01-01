Борис Андрианов и Дмитрий Илларионов

Музыкальный дуэт Бориса Андрианова и Дмитрия Илларионова

Уникальный концерт представляют лауреаты международных конкурсов, виолончелист Борис Андрианов и гитарист Дмитрий Илларионов. Их совместная программа обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки.

Программа концерта

В выступлении прозвучат произведения различных эпох и стилей:

Барток — Румынские народные танцы

Бах И. С — Сюита № 5 до минор

Вивальди — Соната ля минор, RV 44

Дюплесси — «Trans-Siberian» для гитары соло

Дюплесси — Соната для гитары и виолончели

Маре — Вариации на тему фолии

Подгайц — Танго «Встреча на Монмартре» для виолончели и гитары

Соллима — Сюита «Free life on Earth» для виолончели и гитары

История дуэта

Дуэт Андрианова и Илларионова начал свою совместную деятельность в 2001 году. С тех пор они завоевали признание не только в России, но и за ее пределами. Их сотрудничество стало настоящим музыкальным феноменом.

Награды и признание

Важно отметить, что их совместный альбом вошёл в лонг-лист номинантов премии Grammy в категории «Лучший камерный ансамбль». Это свидетельствует о высоком уровне исполнения и уникальном звучании их музыки.

Не упустите возможность насладиться искусством двух талантливых музыкантов на одном концерте!