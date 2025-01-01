Меню
Борьба за кефир. Комедийное импровизационное шоу
Билеты от 700₽
Шоу "Борьба за кефир": смех без ограничений

Приготовьтесь к веселому вечеру на уникальном шоу "Борьба за кефир"! Это импровизационно комедийное мероприятие, где комики сражаются за возможность выступать на сцене, используя остроумие и обаяние.

Формат шоу

Каждый комик старается заработать больше времени на выступление. Это зависит как от оценок компетентного жюри, так и от восторженных аплодисментов зрителей. Вы в роли судей: ваше настроение определяет, получит ли комик одну минуту или отправится со сцене ни с чем!

Путь к финалу

Непредсказуемость шоу добавляет остроты: по мере завершения раундов количество импровизаторов будет сокращаться. В финал пройдут лишь два дуэта, и только один из них сможет стать победителем зрительских симпатий.

Почему стоит посмотреть?

"Борьба за кефир" — не просто шоу, а шанс увидеть, как рождается комедия в реальном времени. Каждый момент уникален, и смех здесь гарантирован. Присоединяйтесь к зрителям и помогите своим аплодисментом определить, кто станет королем импровизации!

Декабрь
24 декабря среда
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 700 ₽

