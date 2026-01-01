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Борһан йорты / Дом Бургана (Нижнекамский театр им. Т.А. Миннулина)
Киноафиша Борһан йорты / Дом Бургана (Нижнекамский театр им. Т.А. Миннулина)

Спектакль Борһан йорты / Дом Бургана (Нижнекамский театр им. Т.А. Миннулина)

16+
Возраст 16+

О спектакле

Семейная драма на гастролях Нижнекамского театра в Театре им. Г. Камала

В Театре им. Г. Камала состоятся гастроли Нижнекамского театра имени Т.А. Миннулина. В центре сюжета спектакля находится семья Бургана, главы рода, который мечтал о воспитании достойных детей и придерживании традиций предков.

После его смерти близкие и родственники собираются в доме отца, чтобы почтить его память. Однако вскоре становится очевидным, что родственные связи теряют свою крепость из-за внутренних разногласий и невозможности жить друг без друга.

Семейные конфликты и традиции

Спектакль будет интересен всем, кто ценит глубокие семейные драмы и размышления о роли традиций в жизни. Как сказал Томас Манн: «В семье все должны стоять друг за друга, иначе беда постучится в двери». События разворачиваются в доме, который был построен Бурганом, стремившимся к полноценной семейной жизни.

Чувства и конфликт

Смерть главного героя открывает обстоятельства, которые меняют динамику семьи. В процессе сюжета зритель обнаруживает, что строгая дисциплина отца стала причиной конфликта: сплоченность, которую он настаивал, лишь маскировала внутренние проблемы. Теперь без его авторитета члены семьи кажутся чужими друг другу, не зная, как жить и взаимодействовать.

Судьба семьи Бургана

Глаза детей, которые собрались проводить отца в последний путь, наполнены разными чувствами — от скорби до предвкушения освобождения от отцовского контроля. Как же будет продолжаться жизнь в этой большой семье после утраты главы? Узнать ответ сможет каждый, кто посетит спектакль.

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74

Фотографии

Борһан йорты / Дом Бургана (Нижнекамский театр им. Т.А. Миннулина) Борһан йорты / Дом Бургана (Нижнекамский театр им. Т.А. Миннулина)

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